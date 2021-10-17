Новонароджений помирав від голоду і холоду: мати кинула дитину у вигрібну яму в Білорусі

Мати дитини часто вживала алкоголь.

У білоруському Гомелі місцева жителька народила дитину в туалеті та викинула його в вигрібну яму.

Про це пише NEXTA.

Немовля помітили перехожі та викликали рятувальників. Ті змогли дістати його і передати в лікарню, тепер за його життя борються лікарі.

Відзначається, що дитина перебуває в реанімації у важкому стані.

Що стосується матері, то нею виявилася 26-річна жінка, яку звинуватили в зловживанні алкоголем. Її вже затримали й відкрили проти неї справу за статтею про замах на життя малолітньої дитини.

Тепер горе-матері світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до двадцяти п’яти років.

Як повідомлялося раніше, в російській Пермі чоловік накинувся на випадкових дівчат з кулаками через те, що ті, нібито образили його дочку. Втім, як виявилося пізніше постраждалі до його дочки ніякого відношення не мають, так що пізніше йому довелося вибачатися перед ними за свої "виховні роботи".