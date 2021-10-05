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Чоловік помстився за дочку випадковим дітям: побиття дівчаток потрапило на відео

Автор
Анна Дворовенко
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Ілюстративне зображення
Ілюстративне зображення

Кривдником дівчаток зацікавилися співробітники МВС

У російській Пермі, де наприкінці вересня сталася стрілянина в університеті, дорослий чоловік накинувся з кулаками на неповнолітніх дівчаток. Матюками та стусанами він "виховував" дітей, які нібито кривдили його доньку. Пізніше зʼясувалося, що чоловік ще й обізнався.

Про це у понеділок, 4 жовтня, повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

Зазначається, що інцидент стався у дворі однієї з багатоповерхівок Пермі. Чоловік накинувся на дітей прямо під підʼїздом їх будинку. Спочатку голосно лаявся на дітей, а потім у хід пішли стусани.

Відео 18+! Присутня нецензурна лексика та сцени побиття неповнолітніх.

Після публікації відео чоловіком зацікавилися співробітники МВС, хоча батьки дітей заяви в поліцію не писали. Наразі проводиться перевірка.

Як зʼясувалося, кривдника дівчаток звати Андрій Нікітін. Чоловіку 45 років і він раніше відбував покарання у вʼязниці — отримав два роки за вбивство людини за статтею про перевищення самооборони.

Свій вчинок чоловік пояснив тим, що хотів покарати кривдниць своєї доньки, які цькують її у дворі, однак переплутав дітей і почав "виховувати" не тих, кого треба.

Нікітін свою помилку визнав і відправився вибачатися перед дітьми та їх батьками за скоєне.

У мережі також показали його фото:

Житель Пермі, який накинувся з кулаками на малолітніх дівчат
Житель Пермі, який накинувся з кулаками на малолітніх дівчат

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві чоловік, захищаючи працівника заправки, до смерті побив пʼяного дебошира.

Теги:
#Діти #Росія #Напад #Перм
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