Чоловік помстився за дочку випадковим дітям: побиття дівчаток потрапило на відео
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Кривдником дівчаток зацікавилися співробітники МВС
У російській Пермі, де наприкінці вересня сталася стрілянина в університеті, дорослий чоловік накинувся з кулаками на неповнолітніх дівчаток. Матюками та стусанами він "виховував" дітей, які нібито кривдили його доньку. Пізніше зʼясувалося, що чоловік ще й обізнався.
Про це у понеділок, 4 жовтня, повідомляє російський Telegram-канал SHOT.
Зазначається, що інцидент стався у дворі однієї з багатоповерхівок Пермі. Чоловік накинувся на дітей прямо під підʼїздом їх будинку. Спочатку голосно лаявся на дітей, а потім у хід пішли стусани.
Відео 18+! Присутня нецензурна лексика та сцени побиття неповнолітніх.
Після публікації відео чоловіком зацікавилися співробітники МВС, хоча батьки дітей заяви в поліцію не писали. Наразі проводиться перевірка.
Як зʼясувалося, кривдника дівчаток звати Андрій Нікітін. Чоловіку 45 років і він раніше відбував покарання у вʼязниці — отримав два роки за вбивство людини за статтею про перевищення самооборони.
Свій вчинок чоловік пояснив тим, що хотів покарати кривдниць своєї доньки, які цькують її у дворі, однак переплутав дітей і почав "виховувати" не тих, кого треба.
Нікітін свою помилку визнав і відправився вибачатися перед дітьми та їх батьками за скоєне.
У мережі також показали його фото:
Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві чоловік, захищаючи працівника заправки, до смерті побив пʼяного дебошира.
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