Мужчина отомстил за дочь случайным детям: избиение девочек попало на видео
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 13
Обидчиком девочек заинтересовались сотрудники МВД
В российской Перми, где в конце сентября произошла стрельба в университете, взрослый мужчина набросился с кулаками на несовершеннолетних девочек. Матом и пинками он "воспитывал" детей, которые якобы обижали его дочь. Позже выяснилось, что мужчина еще и обознался.
Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает российский Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек Перми. Мужчина набросился на детей прямо под подъездом их дома. Сначала громко ругался на детей, а затем в ход пошли кулаки.
Видео 18+! Присутствует нецензурная лексика и сцены избиения несовершеннолетних.
После публикации видео мужчиной заинтересовались сотрудники МВД, хотя родители детей заявления в полицию не писали. В настоящее время проводится проверка.
Как выяснилось, обидчика девочек зовут Андрей Никитин. Мужчине 45 лет и он ранее отбывал наказание в тюрьме — получил два года за убийство человека по статье о превышении самообороны.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел наказать обидчиц своей дочери, которые травят ее во дворе, однако перепутал детей и начал «воспитывать» не тех, кого надо.
Никитин свою ошибку признал и отправился извиняться перед детьми и их родителями за содеянное.
В сети также показали его фото:
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве мужчина, защищая работника заправки, до смерти избил пьяного дебошира.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-