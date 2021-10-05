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Мужчина отомстил за дочь случайным детям: избиение девочек попало на видео

Автор
Анна Дворовенко
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Автор
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Иллюстративное изображение
Иллюстративное изображение

Обидчиком девочек заинтересовались сотрудники МВД

В российской Перми, где в конце сентября произошла стрельба в университете, взрослый мужчина набросился с кулаками на несовершеннолетних девочек. Матом и пинками он "воспитывал" детей, которые якобы обижали его дочь. Позже выяснилось, что мужчина еще и обознался.

Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что инцидент произошел во дворе одной из многоэтажек Перми. Мужчина набросился на детей прямо под подъездом их дома. Сначала громко ругался на детей, а затем в ход пошли кулаки.

Видео 18+! Присутствует нецензурная лексика и сцены избиения несовершеннолетних.

После публикации видео мужчиной заинтересовались сотрудники МВД, хотя родители детей заявления в полицию не писали. В настоящее время проводится проверка.

Как выяснилось, обидчика девочек зовут Андрей Никитин. Мужчине 45 лет и он ранее отбывал наказание в тюрьме — получил два года за убийство человека по статье о превышении самообороны.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что хотел наказать обидчиц своей дочери, которые травят ее во дворе, однако перепутал детей и начал «воспитывать» не тех, кого надо.

Никитин свою ошибку признал и отправился извиняться перед детьми и их родителями за содеянное.

В сети также показали его фото:

Житель Перми, который набросился с кулаками на малолетних девочек
Житель Перми, который набросился с кулаками на малолетних девочек

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве мужчина, защищая работника заправки, до смерти избил пьяного дебошира.

Теги:
#Дети #Россия #Нападение #Пермь
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