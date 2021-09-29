Захищав працівника заправки: у Києві чоловік до смерті побив п'яного дебошира (відео)

Від отриманих травм 45-річний чоловік помер на місці

У Києві на автозаправній станції місцевий житель вбив пʼяного дебошира, який чіплявся до оператора заправки. Киянину загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це у середу, 29 вересня, повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Інцидент стався на АЗС на проспекті Романа Шухевича. Як повідомили правоохоронці, чоловік напідпитку почав чіплятися до оператора, який заправляв таксі. На захист чоловіка став пасажир цього автомобіля, після чого виник конфлікт. У ході суперечки киянин кілька разів вдарив пʼяного дебошира в живіт та по голові і він впав на землю.

Пасажир таксі поїхав з місця, однак за деякий час повернувся та викликав швидку. Медики по приїзду констатували смерть 45-річного чоловіка та викликали правоохоронців.

За скоєне киянину 1995 року народження загрожує до десяти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві посеред вулиці під час конфлікту між перехожими, один з них застрелив опонента вистрілом в груди з пневматичного пістолета.