У Києві чоловік вистрілом в груди вбив перехожого, з яким не міг вирішити суперечку (фото, відео)

Стрілку загрожує до 15 років за гратами

У Києві посеред вулиці виник конфлікт між двома перехожими, який фатально завершився для одного з них — опонент застрелив чоловіка вистрілом у груди з пневматичного пістолета.

Про це у понеділок, 27 вересня, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Трагічний інцидент стався на вулиці Овруцькій у Шевченківському районі міста. У поліцію повідомили про стрілянину на вулиці, а по прибуттю правоохоронці знайшли там тіло чоловіка з пораненням у груди.

Як зʼясувалося, між двома перехожими виник конфлікт, у ході чого чоловік 1998 року народження вистрелив з травматичної зброї у 44-річного опонента. Той від поранення у груди загинув на місці.

Зловмисником виявився киянин. Його затримали та помістили у СІЗО. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Стрілку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

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Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві з особливою жорстокістю вбили жінку, яка приїхала до столиці на заробітки і через брак коштів проживала у наметі.