Рус

У Києві чоловік вистрілом в груди вбив перехожого, з яким не міг вирішити суперечку (фото, відео)

Автор
Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
188
Фото з місця вбивства чоловіка на вулиці Овруцькій у Києві Новина оновлена 27 вересня 2021, 14:39
Фото з місця вбивства чоловіка на вулиці Овруцькій у Києві

Стрілку загрожує до 15 років за гратами

У Києві посеред вулиці виник конфлікт між двома перехожими, який фатально завершився для одного з них — опонент застрелив чоловіка вистрілом у груди з пневматичного пістолета.

Про це у понеділок, 27 вересня, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Трагічний інцидент стався на вулиці Овруцькій у Шевченківському районі міста. У поліцію повідомили про стрілянину на вулиці, а по прибуттю правоохоронці знайшли там тіло чоловіка з пораненням у груди.

Як зʼясувалося, між двома перехожими виник конфлікт, у ході чого чоловік 1998 року народження вистрелив з травматичної зброї у 44-річного опонента. Той від поранення у груди загинув на місці.

Зловмисником виявився киянин. Його затримали та помістили у СІЗО. Чоловіку вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, також готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Стрілку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі за за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

У Києві на Овруцькій застрелили перехожого
У Києві на Овруцькій застрелили перехожого
У Києві на Овруцькій застрелили перехожого
У Києві на Овруцькій застрелили перехожого

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Києві з особливою жорстокістю вбили жінку, яка приїхала до столиці на заробітки і через брак коштів проживала у наметі.

Теги:
#Київ #Поліція #Вбивство #Стрільба
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Гроші
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Як порахувати скільки треба заробляти чтобі мати право на субсидію
Залишилося три дні: хто може встигнути отримати субсидію на послуги ЖКГ?
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30"
Форум Зеленського "Україна 30" заробив своїм організаторам мільйони, а оплатили його олігархи - розслідування ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Дельта-штам відрізняється від першого варіанту коронавірусу
У МОЗ розповіли, як переносять "Дельту" вакциновані і нещеплені пацієнти
Дата публікації
Категорія
Будівля німецького парламенту
Підсумки виборів в Німеччині: що важливо зрозуміти Україні
Дата публікації
Категорія
Усик поспішає додому до родини
Усика в "Борисполі" зустріли як Героя: ексклюзивні фото та відео