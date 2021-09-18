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Захотів погратися в "російську рулетку": в Харкові чоловік вистрілив собі в скроню

Автор
Геннадій Лубенець
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Револьвер
Револьвер

Незрозуміло, що підштовхнуло чоловіка до такого вчинку.

У Харкові чоловік вирішив пограти в "російську рулетку" і отримав вогнепальне поранення в праву скроню.

Про це повідомила прес-служба "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Відзначається, що виклик до лікарів надійшов 18 вересня о 12:52.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і з незрозумілих причин вирішив погратися з пневматичним пістолетом. Як з’ясувалося удача виявилася не на його боці.

42-річному чоловікові була надана екстрена допомога, а потім його перевезли до відділення нейрохірургії.

У зв’язку з показовим випадком Центр нагадав громадянам про ризики, пов’язані з використанням зброї.

"Зброя — не іграшка! Будьте обережні і відповідальні", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в Затоці чоловік застрелив з мисливської рушниці відвідувача бару.

Теги:
#Харків #Стрільба
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