Захотів погратися в "російську рулетку": в Харкові чоловік вистрілив собі в скроню
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Незрозуміло, що підштовхнуло чоловіка до такого вчинку.
У Харкові чоловік вирішив пограти в "російську рулетку" і отримав вогнепальне поранення в праву скроню.
Про це повідомила прес-служба "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
Відзначається, що виклик до лікарів надійшов 18 вересня о 12:52.
Чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння і з незрозумілих причин вирішив погратися з пневматичним пістолетом. Як з’ясувалося удача виявилася не на його боці.
42-річному чоловікові була надана екстрена допомога, а потім його перевезли до відділення нейрохірургії.
У зв’язку з показовим випадком Центр нагадав громадянам про ризики, пов’язані з використанням зброї.
"Зброя — не іграшка! Будьте обережні і відповідальні", — йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося раніше, в Затоці чоловік застрелив з мисливської рушниці відвідувача бару.
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