Рус

На популярному українському курорті сталася стрілянина: загинув чоловік (фото, відео)

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
74
Місце стрільби в Затоці
Місце стрільби в Затоці

Зловмисника вже затримали.

У курортній Затоці, що в Одеській області, зловмисник застрелив 36-річного чоловіка в барі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Потерпілий отримав смертельні поранення в області грудної клітини і голови.

Відзначається, що для встановлення особи стрілка в селищі вводився план "Сирена".

Можливого зловмисника знайшли протягом години після злочину, а разом з ним виявили мисливську рушницю, з якої був зроблений постріл.

За даним фактом порушено справу про умисне вбивство (ч.1 ст.115). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання про відкриття справи за статтею про хуліганство із застосуванням зброї.

Стрілянина в Затоці
Стрілянина в Затоці
Стрілянина в Затоці
Стрілянина в Затоці

Всі деталі інциденту встановлюються.

Як повідомлялося раніше, в Полтавській області колишня учениця повернулася в свою школу з арбалетом і почала стріляти по вчителях.

Теги:
#Поліція #Стрільба #Одеська область
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Політика
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Арсен Аваков, Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман
Аваков повертається з новим проєктом: чи візьмуть на борт Гройсмана та Яценюка
Дата публікації
Категорія
Прапори України і Росії
Половина жителів підконтрольної Україні частини Донбасу тепло ставиться до Росії (опитування)
Дата публікації
Категорія
Дмитро Разумков
"Конфлікт вийшов назовні": як українці відреагували на суперечку Разумкова і Арахамії у Шустера
Дата публікації
Категорія
У яких областях України ситуація з коронавірусом найгірша
Від Харкова до Чернівців: в яких регіонах ситуація з коронавірусом найгірша
Дата публікації
Категорія
Володар двох фантиків голосує на російських виборах
Тріумф ідіотизму — Пушилін засвітив своє російське громадянство, а "паспорт ДНР" прирівняв до фантика