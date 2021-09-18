На популярному українському курорті сталася стрілянина: загинув чоловік (фото, відео)

Зловмисника вже затримали.

У курортній Затоці, що в Одеській області, зловмисник застрелив 36-річного чоловіка в барі.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Потерпілий отримав смертельні поранення в області грудної клітини і голови.

Відзначається, що для встановлення особи стрілка в селищі вводився план "Сирена".

Можливого зловмисника знайшли протягом години після злочину, а разом з ним виявили мисливську рушницю, з якої був зроблений постріл.

За даним фактом порушено справу про умисне вбивство (ч.1 ст.115). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Крім того, вирішується питання про відкриття справи за статтею про хуліганство із застосуванням зброї.

Стрілянина в Затоці

Стрілянина в Затоці

Всі деталі інциденту встановлюються.

Як повідомлялося раніше, в Полтавській області колишня учениця повернулася в свою школу з арбалетом і почала стріляти по вчителях.