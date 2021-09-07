Побачила сон: майбутній психолог з Полтави розповіла, навіщо вона розстріляла вчителів з арбалета

Вбивати вчителів Таїсія вирушила з арбалетом, який їй подарували на день народження батьки

Дівчина з арбалетом — 19-річна Таїсія, яка 6 вересня розстріляла з арбалета двох вчителів в 11-й школі Полтави — розповіла поліцейським, навіщо вона здійснила цей злочин.

Як пише місцеве видання poltava.to, в ніч з 4 на 5 вересня дівчина побачила сон: мовляв, їй потрібно когось вбити. Дівчина взяла спортивний арбалет, подарований їй батьками, і відправилася в школу, де вона вчилася до 5 класу. Чому вона вирушила саме туди — на це питання Тая відповісти не змогла.

ЗМІ пише, що дівчина вчиться на кафедрі психології в Національному університеті цивільного захисту України. Тепер копам належить з’ясувати, чи осудна була майбутній психолог під час стрілянини і чи не перебувала вона під впливом наркотичних речовин. Поки результатів експертиз немає.

Нагадаємо, що в школі кажуть, що підозрювана в спробі умисного вбивства Таїсія без перешкод минула чергову, піднялася в клас на другому поверсі і вистрілила в учителя, яка проводила урок. Вийшовши з класу, вона зустріла завуча і зробила ще один постріл, після чого 9-класник відібрав у дівчини арбалет. Стріли потрапили в руку і спину педагогів, яких забрала швидка.

Попередньо дії дівчини кваліфікували за двома статтями: "Спроба злочину" і "Спроба умисного вбивства". Санкція останньої передбачає довічне ув’язнення.

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