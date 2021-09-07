Увидела сон: будущий психолог из Полтавы рассказала, зачем она расстреляла учителей из арбалета
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Убивать учителей Таисия отправилась с арбалетом, который ей подарили на день рождения родители
Девушка с арбалетом — 19-летняя Таисия, которая 6 сентября расстреляла из арбалета двоих учителей в 11-й школе Полтавы — рассказала полицейским, зачем она совершила это преступление.
Как пишет местное издание poltava.to, в ночь с 4 на 5 сентября девушка увидела сон: дескать, ей нужно кого-то убить. Девушка взяла спортивный арбалет, подаренный ей родителями, и отправилась в школу, где она училась до 5 класса. Почему она отправилась именно туда — на этот вопрос Тая ответить не смогла.
СМИ пишет, что девушка учится на кафедре психологии в Национальном университете гражданской защиты Украины. Теперь копам предстоит выяснить, вменяема ли была будущий психолог во время стрельбы и не находилась ли она под воздействием наркотических веществ. Пока результатов экспертиз нет.
Напомним, что в школе говорят, что подозреваемая в попытке умышленного убийства Таисия без препятствий миновала дежурную, поднялась в класс на втором этаже и выстрелила в учителя, которая проводила урок. Выйдя из класса, она встретила завуча и совершила еще один выстрел, после чего 9-классник отобрал у девушки арбалет. Стрелы попали в руку и спину педагогов, которых увезла скорая.
Предварительно действия девушки квалифицировали по двум статьям: "Попытка преступления" и "Попытка умышленного убийства". Санкция последней предусматривает пожизненное заключение.
Как ранее сообщал "Телеграф", в запорожской гимназии №8 ученик потерял сознание на уроке.
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