Укр

Увидела сон: будущий психолог из Полтавы рассказала, зачем она расстреляла учителей из арбалета

Автор
Е. Волкова
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Таисии 19 лет и она учится на психолога, странный поступок девушка совершила спустя сутки после увиденного сна Новость обновлена 07 сентября 2021, 16:26
Таисии 19 лет и она учится на психолога, странный поступок девушка совершила спустя сутки после увиденного сна

Убивать учителей Таисия отправилась с арбалетом, который ей подарили на день рождения родители

Девушка с арбалетом — 19-летняя Таисия, которая 6 сентября расстреляла из арбалета двоих учителей в 11-й школе Полтавы — рассказала полицейским, зачем она совершила это преступление.

Как пишет местное издание poltava.to, в ночь с 4 на 5 сентября девушка увидела сон: дескать, ей нужно кого-то убить. Девушка взяла спортивный арбалет, подаренный ей родителями, и отправилась в школу, где она училась до 5 класса. Почему она отправилась именно туда — на этот вопрос Тая ответить не смогла.

СМИ пишет, что девушка учится на кафедре психологии в Национальном университете гражданской защиты Украины. Теперь копам предстоит выяснить, вменяема ли была будущий психолог во время стрельбы и не находилась ли она под воздействием наркотических веществ. Пока результатов экспертиз нет.

Напомним, что в школе говорят, что подозреваемая в попытке умышленного убийства Таисия без препятствий миновала дежурную, поднялась в класс на втором этаже и выстрелила в учителя, которая проводила урок. Выйдя из класса, она встретила завуча и совершила еще один выстрел, после чего 9-классник отобрал у девушки арбалет. Стрелы попали в руку и спину педагогов, которых увезла скорая.

Предварительно действия девушки квалифицировали по двум статьям: "Попытка преступления" и "Попытка умышленного убийства". Санкция последней предусматривает пожизненное заключение.

Как ранее сообщал "Телеграф", в запорожской гимназии №8 ученик потерял сознание на уроке.

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