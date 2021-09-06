Укр

С зелеными волосами, но безобидная на вид: появилось фото девушки, которая расстреляла учителей в Полтаве

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
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Автор
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Копы сделали фото задержанной за стрельбу в 11 школе Полтавы Новость обновлена 06 сентября 2021, 15:44
Копы сделали фото задержанной за стрельбу в 11 школе Полтавы

Интернет-пользователи не верят, что девушка, столь безобидная на вид, могла напасть на учителей

В сети появилось фото 19-летней полтавчанки Таисии, которую сейчас допрашивают полицейские после стрельбы в 11 школе. Девушка ворвалась туда в 10:00 с арбалетом и сигаретой в зубах, и ранила стрелами двух человек.

В школе говорят, что подозреваемая в попытке умышленного убийства Таисия без препятствий миновала дежурную, поднялась в класс на втором этаже и выстрелила в учителя, которая проводила урок. Выйдя из класса, она встретила завуча и совершила еще один выстрел, после чего 9-классник отобрал у девушки арбалет.

Таисия напала на полтавских учителей с арбалетом
Таисия напала на полтавских учителей с арбалетом

Увидев фото в сети, пользователи пишут, что налетчица очень безобидная на вид, выглядит, словно ребенок, и интересуются мотивами ее поступка. В полиции об этом пока молчат, а вот в местных пабликах пишут, что полтавчанка целенаправленно пришла в школу, чтобы убить конкретного учителя.

Предварительно ее действия квалифицировали по двум статьям: "Попытка преступления" и "Попытка умышленного убийства". Санкция последней предусматривает пожизненное заключение.

Как ранее сообщал "Телеграф", в запорожской гимназии №8 ученик потерял сознание на уроке.

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