З зеленими волоссям, але неагресивна на вигляд: з’явилося фото дівчини, яка розстріляла вчителів в Полтаві

Інтернет-користувачі не вірять, що ця дівчина могла напасти на вчителів

У мережі з’явилося фото 19-річної полтавчанки Таїсії, яку зараз допитують поліцейські після стрілянини в 11 школі. Дівчина увірвалася туди о 10:00 з арбалетом і сигаретою в зубах, і поранила стрілами двох людей.

У школі кажуть, що підозрювана в спробі умисного вбивства Таїсія без перешкод минула чергову, піднялася в клас на другому поверсі і вистрілила в учителя, яка проводила урок. Вийшовши з класу, вона зустріла завуча і зробила ще один постріл, після чого 9-класник відібрав у дівчини арбалет.

Таїсія напала на полтавських вчителів з арбалетом

Побачивши фото в мережі, користувачі пишуть, що нальотчиця дуже невинна на вигляд, виглядає, немов дитина, і цікавляться мотивами її вчинку. У поліції про це поки мовчать, а ось в місцевих пабліках пишуть, що полтавчанка цілеспрямовано прийшла в школу, щоб вбити конкретного вчителя.

Попередньо її дії кваліфікували за двома статтями: "Спроба злочину" і "Спроба умисного вбивства". Санкція останньої передбачає довічне ув’язнення.

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