В Полтаве экс-школьница расстреляла из арбалета учителей: первые подробности и фото

В одной из полтавских школ девушка напала на педагогов с арбалетом, ранены два человека

В понедельник, 6 сентября, около 10:00 в 11-й школе Полтавы произошла стрельба. 19-летняя девушка, которая ранее училась в этом учебном заведении, пришла в родные стены с арбалетом и выстрелила в учителей.

Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

Известно, что девушка училась в 11 школе до 5-го класса. В понедельник во время уроков она зашла в класс на втором этаже и выстрелила в учительницу и завуча. Первая была ранена в спину, замдиректора получила ранение руки. Обеих женщин увезла скорая в больницу, и информации о их состоянии на момент выхода новости нет. Налетчицу же задержали на месте преступления полицейские.

Спортивный арбалет, из которого стреляла полтавчанка

Почему девушка устроила хаос в родной школе, копы пока не сообщают. В сети же пишут, что полтавчанка намеревалась убить определенного учителя, но устроила хаотичную стрельбу в классе. Также есть информация о том, что у девушки с зеленым цветом волос были порезаны руки и во время нападения она нервно курила.

Предварительно ее действия квалифицировали по двум статьям: "Попытка преступления" и "Попытка умышленного убийства". Санкция последней предусматривает пожизненное заключение.

Стрелы пронзили двоих человек

В школе наряду с уроками происходят следственные действия, а налетчицу увезли в отделение полиции для дачи показаний.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в запорожской гимназии №8 ученик потерял сознание на уроке.