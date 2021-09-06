У Полтаві екс-школярка розстріляла з арбалета вчителів: перші подробиці і фото

В одній з полтавських шкіл дівчина напала на педагогів з арбалетом, поранено двох людей

У понеділок, 6 вересня, близько 10:00 в 11-й школі Полтави сталася стрілянина. 19-річна дівчина, яка раніше вчилася в цьому навчальному закладі, прийшла в рідні стіни з арбалетом і вистрілила у вчителів.

Про це повідомили в облуправлінні Нацполіції.

Відомо, що дівчина вчилася в 11 школі до 5-го класу. У понеділок під час уроків вона зайшла в клас на другому поверсі і вистрілила у вчительку і завуча. Перша була поранена в спину, заступник директора отримала поранення руки. Обох жінок відвезла швидка в лікарню, і інформації про їх стан на момент виходу новини немає. Нальотчицю ж затримали на місці злочину поліцейські.

Спортивний арбалет, з якого стріляла полтавчанка

Чому дівчина влаштувала хаос в рідній школі, копи поки не повідомляють. У мережі ж пишуть, що вона мала намір вбити певного вчителя, але влаштувала хаотичну стрілянину в класі. Також є інформація про те, що у дівчини з зеленим кольором волосся були порізані руки і під час нападу вона нервово курила.

Попередньо її дії кваліфікували за двома статтями: "Спроба злочину" і "Спроба умисного вбивства". Санкція останньої передбачає довічне ув’язнення.

Стріли прокололи двох осіб

У школі поряд з уроками відбуваються слідчі дії, а нальотчицю відвезли у відділення поліції для дачі свідчень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в запорізькій гімназії №8 учень втратив свідомість на уроці.