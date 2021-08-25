Укр

В Одессе произошла стрельба, в результате которой ранен ребенок (видео)

Автор
Е. Волкова
Дата публикации
Читать на украинском
Автор
244
В Одессе произошла стрельба, в результате которой ранен ребенок (видео) Новость обновлена 25 августа 2021, 11:47

В спальном районе Одессы местный житель обстрелял двор, и ранение в ногу получил местный мальчик

В Одессе в ночь на 25 августа произошла стрельба, в результате которой пострадал ребенок.

По информации местного Телеграмм-канала "Одесса INFO", ЧП случилось в спальном районе городе — на улице Генерала Бочарова, 71/3. 

Очевидцы говорят, что житель многоэтажки открыл огонь из окна на первом этаже — якобы стрелял из оружия под патрон Флобера.

В результате пальбы был ранен в ногу мальчик, возраст которого и серьезность полученной травмы не уточняется.

Кроме того, по словам местных жителей, полиция не задержала хулигана — местного жителя, и якобы даже не отобрала оружие, сославшись на то, что этого не предусмотрено в украинском законодательстве. Одесситы жалуются, что мужчина оказался безнаказанным и ушел на работу, будто ничего не произошло.

На сайте облуправления Нацполиции данных о произошедшем пока нет.

Напомним, в Киеве в ночь на 13 августа произошла стрельба в ресторане на улице Маршала Конева. Ранение получил один человек.

Также "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе расстреляли человека в жилом квартале: копы говорят о заказном убийстве и даже показали фото исполнителей.

Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Политика
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Руководить Кривым Рогом после гибели мэра будет Вилкул
Дата публикации
Категория
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Кучма предостерег Зеленского от оскорблений в адрес Путина и объяснил, почему
Дата публикации
Категория
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
"Вы не подходите...": президент Эстонии разоткровенничалась, говоря о перспективах Украины в ЕС
Дата публикации
Категория
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Как Украина отпраздновала День независимости и чем её поздравляли в мире: главные события торжества (фото, видео)
Дата публикации
Категория
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины
"Помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!": Полный текст речи Владимира Зеленского по случаю 30-й годовщины Независимости Украины