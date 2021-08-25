В Одессе произошла стрельба, в результате которой ранен ребенок (видео)

В спальном районе Одессы местный житель обстрелял двор, и ранение в ногу получил местный мальчик

В Одессе в ночь на 25 августа произошла стрельба, в результате которой пострадал ребенок.

По информации местного Телеграмм-канала "Одесса INFO", ЧП случилось в спальном районе городе — на улице Генерала Бочарова, 71/3.

Очевидцы говорят, что житель многоэтажки открыл огонь из окна на первом этаже — якобы стрелял из оружия под патрон Флобера.

В результате пальбы был ранен в ногу мальчик, возраст которого и серьезность полученной травмы не уточняется.

Кроме того, по словам местных жителей, полиция не задержала хулигана — местного жителя, и якобы даже не отобрала оружие, сославшись на то, что этого не предусмотрено в украинском законодательстве. Одесситы жалуются, что мужчина оказался безнаказанным и ушел на работу, будто ничего не произошло.

На сайте облуправления Нацполиции данных о произошедшем пока нет.

Напомним, в Киеве в ночь на 13 августа произошла стрельба в ресторане на улице Маршала Конева. Ранение получил один человек.

Также "Телеграф" сообщал о том, что в Одессе расстреляли человека в жилом квартале: копы говорят о заказном убийстве и даже показали фото исполнителей.