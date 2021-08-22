Со стрельбой, фонтанами и спецэффектами: видео, как флот и авиация готовятся к параду на море в Одессе

В Одессе четвертый день кряду готовятся к параду ко Дню Независимости Украины

В воскресенье, 22 августа, в Одессе продолжается подготовка к масштабному военному параду на Черном море, который пройдет 24 августа в 30-й День Независимости Украины.

Эффектными кадрами подготовки делятся местные Телеграмм-каналы.

"Не волнуйтесь, это не обстрелы, а всего лишь подготовка к параду. 4-й день уже готовятся", — пишут в сети, публикуя видео стрельб и полетов над морем.

Интернет-пользователи пишут, что зрелище потрясающее, а дети, увидев репетицию, пищали от восторга.

Впрочем, многие задавались вопросом, зачем тратить деньги на столь масштабные репетиции, которые могут обойтись дороже самого праздничного действа.

Отметим, что все желающие смогут полюбоваться мощью украинского флота с пляжа "Ланжерон" 24 августа в 10:00. Кроме украинских ВМС, в параде на Черном море примут участие и корабли стран-партнеров Украины.

Ранее мы сообщали, что совсем скоро украинцы будут отмечать самый главный праздник для всей страны - День независимости Украины. Отметим, что праздничные выходные продлятся с субботы 21 августа по вторник 24 августа. "Телеграф" разузнал, какие торжественные мероприятия будут проходить в этот уикенд в Одессе, Львове и Днепре и куда стоит сходить.