В Киеве отдых в ресторане закончился стрельбой - без пострадавших не обошлось (видео)

В Киеве в ночь на 13 августа произошла стрельба в ресторане на улице Маршала Конева. Ранение получил один человек.

Об этом сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный", опубликовав видео с места событий.

Известно, что инцидент произошел в ресторане Favor Park hotel. Из заведения позвонили в полицию и скорую и сообщили о стрельбе и раненном.

По предварительной информации, между отдыхающими в заведении произошел конфликт, который перерос в стрельбу, во время которой один из участников был ранен.

Стрелка задержали на месте происшествия. Во всех деталях пытаются разобраться правоохранители.

Стоит отметить, что официальной информации от правоохранителей на сайте полиции пока нет.

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