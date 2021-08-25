В Одесі сталася стрілянина, в результаті якої поранено дитину (відео)

У спальному районі Одеси місцевий житель обстріляв двір, і поранення в ногу отримав місцевий хлопчик

В Одесі в ніч на 25 серпня сталася стрілянина, в результаті якої постраждала дитина.

За інформацією місцевого Телеграм-каналу "Одеса INFO", НП сталася в спальному районі місті — на вулиці Генерала Бочарова, 71/3.

Очевидці кажуть, що мешканець багатоповерхівки відкрив вогонь з вікна на першому поверсі — нібито стріляв зі зброї під патрон Флобера.

В результаті стрілянини було поранено в ногу хлопчика, вік якого і серйозність отриманої травми не уточнюється.

Крім того, за словами місцевих жителів, поліція не затримала хулігана — місцевого жителя, і нібито навіть не відібрала зброю, пославшись на те, що цього не передбачено в українському законодавстві. Одесити скаржаться, що чоловік залишився безкарним і пішов на роботу, ніби нічого не сталося.

На сайті облуправління Нацполіціі даних про подію поки немає.

Нагадаємо, в Києві в ніч на 13 серпня сталася стрілянина в ресторані на вулиці Маршала Конєва. Поранення отримав один чоловік.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі розстріляли людину в житловому кварталі : копи говорять про замовне вбивство і навіть показали фото виконавців.