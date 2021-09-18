На популярном украинском курорте произошла стрельба: погиб мужчина (фото, видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 119
Злоумышленника уже задержали.
В курортной Затоке, что в Одесской области, злоумышленник застрелил 36-летнего мужчину в баре.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Пострадавший получил смертельные ранения в области грудной клетки и головы.
Отмечается, что для установления личности стрелка в поселке вводился план "Сирена".
Предположительного злоумышленника нашли в течение часа после преступления, а вместе с ним обнаружили и охотничье ружье, с которого был произведен выстрел.
По данному факту открыто дело об умышленном убийстве (ч.1 ст.115). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Кроме того, решается вопрос об открытии дела по статье о хулиганстве с применением оружия.
Все детали инцидента устанавливаются.
Как сообщалось ранее, в Полтавской области бывшая ученица вернулась в свою школу с арбалетом и начала стрелять по учителям.
- Дата публикации
-
- Категория
-