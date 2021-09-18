Укр

На популярном украинском курорте произошла стрельба: погиб мужчина (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
119
Место стрельбы в Затоке
Место стрельбы в Затоке

Злоумышленника уже задержали.

В курортной Затоке, что в Одесской области, злоумышленник застрелил 36-летнего мужчину в баре.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавший получил смертельные ранения в области грудной клетки и головы.

Отмечается, что для установления личности стрелка в поселке вводился план "Сирена".

Предположительного злоумышленника нашли в течение часа после преступления, а вместе с ним обнаружили и охотничье ружье, с которого был произведен выстрел.

По данному факту открыто дело об умышленном убийстве (ч.1 ст.115). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос об открытии дела по статье о хулиганстве с применением оружия.

Стрельба в Затоке
Стрельба в Затоке
Стрельба в Затоке
Стрельба в Затоке

Все детали инцидента устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области бывшая ученица вернулась в свою школу с арбалетом и начала стрелять по учителям.

Теги:
#Полиция #Стрельба #Одесская область
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Политика
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Аваков возвращается с новым проектом: возьмут ли на борт Гройсмана и Яценюка
Дата публикации
Категория
Флаги Украины и России
Половина жителей подконтрольной Украине части Донбасса тепло относится к России (опрос)
Дата публикации
Категория
Дмитрий Разумков
"Конфликт вышел наружу": как украинцы отреагировали на спор Разумкова и Арахамии у Шустера
Дата публикации
Категория
В каких областях Украина ситуация с коронавирусом хуже всего
От Харькова до Черновцов: в каких регионах ситуация с коронавирусом хуже всего
Дата публикации
Категория
Обладатель двух фантиков голосует на российских выборах
Триумф идиотизма – Пушилин засветил свое российское гражданство, а "паспорт ДНР" приравнял к фантику