На популярном украинском курорте произошла стрельба: погиб мужчина (фото, видео)

Злоумышленника уже задержали.

В курортной Затоке, что в Одесской области, злоумышленник застрелил 36-летнего мужчину в баре.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Пострадавший получил смертельные ранения в области грудной клетки и головы.

Отмечается, что для установления личности стрелка в поселке вводился план "Сирена".

Предположительного злоумышленника нашли в течение часа после преступления, а вместе с ним обнаружили и охотничье ружье, с которого был произведен выстрел.

По данному факту открыто дело об умышленном убийстве (ч.1 ст.115). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Кроме того, решается вопрос об открытии дела по статье о хулиганстве с применением оружия.

Стрельба в Затоке

Стрельба в Затоке

Все детали инцидента устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Полтавской области бывшая ученица вернулась в свою школу с арбалетом и начала стрелять по учителям.