Захотел поиграть в "русскую рулетку": в Харькове мужчина выстрелил себе в висок

Непонятно, что подтолкнуло мужчину к такому поступку.

В Харькове мужчина решил поиграть в "русскую рулетку" и получил огнестрельное ранение в правый висок.

Об этом сообщила пресс-служба "Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф".

Отмечается, что вызов врачам поступил 18 сентября в 12:52.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и с непонятных причин решил поиграться с пневматичным пистолетом. Как выяснилось удача оказалась не на его стороне.

42-летнему мужчине была оказана экстренная помощь, а затем его перевезли в отделение нейрохирургии.

В связи с показательным случаем Центр напомнил гражданам о рисках, связанных с использованием оружия.

"Оружие — не игрушка! Будьте осторожны и ответственны", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Затоке мужчина застрелил из охотничьего ружья посетителя бара.