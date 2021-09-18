Захотел поиграть в "русскую рулетку": в Харькове мужчина выстрелил себе в висок
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Непонятно, что подтолкнуло мужчину к такому поступку.
В Харькове мужчина решил поиграть в "русскую рулетку" и получил огнестрельное ранение в правый висок.
Об этом сообщила пресс-служба "Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф".
Отмечается, что вызов врачам поступил 18 сентября в 12:52.
Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и с непонятных причин решил поиграться с пневматичным пистолетом. Как выяснилось удача оказалась не на его стороне.
42-летнему мужчине была оказана экстренная помощь, а затем его перевезли в отделение нейрохирургии.
В связи с показательным случаем Центр напомнил гражданам о рисках, связанных с использованием оружия.
"Оружие — не игрушка! Будьте осторожны и ответственны", — говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в Затоке мужчина застрелил из охотничьего ружья посетителя бара.
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