На березі Дніпра в Києві вбили жінку в наметі: їй ніде було жити на заробітках (фото 18+)
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У причетності до вбивства підозрюють двох чоловіків.
В Оболонському районі Києва на вулиці Прирічній шостого вересня знайшли тіло жінки. Вона жила в наметі і працювала на фірму, яка направляла співробітників в супермаркети. Її звали Оксана.
Про це повідомляють Факти.
Вбитій жінці було 37 років. До Києва вона приїхала, щоб заробити грошей. Жила в наметі на березі річки, оскільки фінансів на житло не вистачало — Оксана виходила на зміни як підмінний касир. До столиці вона приїхала з Чернігівської області.
Згідно з наявною інформацією злочин скоїли з особливою жорстокістю — жінку сильно побили. Поліції поки не вдалося з’ясувати чому. Біля намету, де жила Оксана знайдена кров на піску.
До злочину можуть бути причетні двоє чоловіків — заявила поліція Києва після перегляду відео з камер спостереження і опитування свідків. Фоторобот одного з них вони опублікували на сайті.
За словами керівника Оболонського управління поліції Євгена Худякова чоловікові на вигляд близько 60-65 років, зріст — до 180 см, засмаглий із сивою бородою і волоссям. З особливих прикмет — немає частини зубів у верхній щелепі. Другий чоловік молодший — близько 25-35 років, того ж зросту, спортивний з короткими темним волоссям.
Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі чоловік ножицями вбив сусіда.
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