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На березі Дніпра в Києві вбили жінку в наметі: їй ніде було жити на заробітках (фото 18+)

Автор
Г. Михайлова
Дата публікації
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Автор
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Місце трагедії. Новина оновлена 09 вересня 2021, 09:21
Місце трагедії.

У причетності до вбивства підозрюють двох чоловіків.

В Оболонському районі Києва на вулиці Прирічній шостого вересня знайшли тіло жінки. Вона жила в наметі і працювала на фірму, яка направляла співробітників в супермаркети. Її звали Оксана.

Про це повідомляють Факти.

Вбитій жінці було 37 років. До Києва вона приїхала, щоб заробити грошей. Жила в наметі на березі річки, оскільки фінансів на житло не вистачало — Оксана виходила на зміни як підмінний касир. До столиці вона приїхала з Чернігівської області.

Загибла мешканка Чернігівської області
Загибла мешканка Чернігівської області

Згідно з наявною інформацією злочин скоїли з особливою жорстокістю — жінку сильно побили. Поліції поки не вдалося з’ясувати чому. Біля намету, де жила Оксана знайдена кров на піску.

Намет, де жила жінка
Намет, де жила жінка
Сліди крові на піску
Сліди крові на піску

До злочину можуть бути причетні двоє чоловіків — заявила поліція Києва після перегляду відео з камер спостереження і опитування свідків. Фоторобот одного з них вони опублікували на сайті.

фоторобот підозрюваного
фоторобот підозрюваного

За словами керівника Оболонського управління поліції Євгена Худякова чоловікові на вигляд близько 60-65 років, зріст — до 180 см, засмаглий із сивою бородою і волоссям. З особливих прикмет — немає частини зубів у верхній щелепі. Другий чоловік молодший — близько 25-35 років, того ж зросту, спортивний з короткими темним волоссям.

Раніше "Телеграф" писав, що в Одесі чоловік ножицями вбив сусіда.

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