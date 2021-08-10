Шесть ударов ножницами за дочь: в Одессе мужчина отомстил соседу за нападки на семью (фото)

В Одессе произошло убийство 57-летнего мужчины, который скончался в результате 6 ударов ножницами.

По информации облуправления полиции, по горячим следам им удалось задержать 35-летнего соседа, который признался в содеянном.

Дескать, мужчина все время пил и приставал к семье задержанного. А последней каплей стало то, что пьяный сосед обидел 5-летнюю дочь одессита. После этого случая он пришел домой к обидчику и шесть раз ударил его острыми ножницами в грудь.

Как именно дебошир обидел ребенка, неизвестно. Однако теперь отцу девочки за умышленное убийство грозит серьезное наказание: до 15 лет тюрьмы.

Напомним, полицейские Николаева в ходе спецоперации задержали 17-летнего местного жителя, причастного к убийству 38-летнего николаевца, которое произошло 15 апреля. Предположительно, парень отомстил за убийство своего дяди в 2006 году.