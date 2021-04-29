Скачать
Четверг, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Смертность стала выше, а доставка кислорода была сродни "русской рулетке" - директор инфекционной больницы о тяжелых ковид-буднях
Смертность стала выше, а доставка кислорода была сродни "русской рулетке" - директор инфекционной больницы о тяжелых ковид-буднях
В Украине резкий скачок новых случаев коронавируса: данные на 29 апреля
В Украине резкий скачок новых случаев коронавируса: данные на 29 апреля
ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)
ПСЖ проиграл "Ман Сити" в полуфинале Лиги чемпионов, пропустив два нелепых гола (видео)
Не ставший министром энергетики Витренко разоткровенничался о назначении в "Нафтогаз"
Не ставший министром энергетики Витренко разоткровенничался о назначении в "Нафтогаз"

Расстрелял в спину: в Николаеве парень спустя 15 лет отомстил убийце своего дяди (видео)

Расстрелял в спину: в Николаеве парень спустя 15 лет отомстил убийце своего дяди (видео)
Обновлено 10:06 Сегодня Телеграф ГУ Нацполиции в Николаевской области

Полицейские Николаева в ходе спецоперации задержали 17-летнего местного жителя, причастного к убийству 38-летнего николаевца, которое произошло 15 апреля. Предположительно, парень отомстил за убийство своего дяди в 2006 году.

Об этом сообщает в четверг, 28 апреля, Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, 15 апреля во дворе многоэтажки по улице Декабристов был застрелен 38-летний мужчина: он получил несколько огнестрельных ранений в спину, от которых погиб.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили гильзы, которые изъяли и направили на экспертизу. После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.

"В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, а избранная ему мера пресечения не был связан с содержанием под стражей", - рассказали в полиции.

Николаев_задержние_1

"Одна из версий убийства - это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядюподозреваемого, за что отбывал наказание в виде лишения свободы", - рассказал начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.

 Николаев_задержние_3

Сейчас проверяется круг друзей подозреваемого, которые относят себя к криминальному миру, у которых несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет.

Следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщалось, 24 апреля в Днепрерасстреляли автомобиль Toyota Land Cruiser 200, в результате чего погиб его водитель - 42-летний  Анар Худакерим Оглы Мамедов

В СМИ ранее всплывала информация, что он вместе с братом был лидером организованной преступной группировки из Кривого Рога "Мамедовские"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 74

Все по теме:

Николаев, Убийство, Задержание, Месть, подохзреваемый.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У Лукашенко "нашли" еще одного сына, которого он якобы упек в детдом (фото)
02 Нет денег на похороны: новые детали резни, устроенной подростком в Киеве
03 Банковая ставит на Витренко: чем обернется увольнение Коболева из "Нафтогаза"
04 В сеть попала запись разговора Вилкула и Суркова после выборов в Раду-2014
05 Кандидат экономических наук пошел на отчаянный шаг из-за Кивы (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Турция ушла на затяжной локдаун, но для туристов есть прекрасная новость о ПЦР-тестах
Турция ушла на затяжной локдаун, но для туристов есть прекрасная новость о ПЦР-тестах
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
Три простых рецепта идеальной глазури для паски
ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
ЕС готовится к тяжелому периоду отношений с Россией: в поведении Путина заметили тревожную тенденцию
С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь