Расстрелял в спину: в Николаеве парень спустя 15 лет отомстил убийце своего дяди (видео)

Полицейские Николаева в ходе спецоперации задержали 17-летнего местного жителя, причастного к убийству 38-летнего николаевца, которое произошло 15 апреля. Предположительно, парень отомстил за убийство своего дяди в 2006 году.

Об этом сообщает в четверг, 28 апреля, Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Согласно сообщению, 15 апреля во дворе многоэтажки по улице Декабристов был застрелен 38-летний мужчина: он получил несколько огнестрельных ранений в спину, от которых погиб.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили гильзы, которые изъяли и направили на экспертизу. После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку.

"В результате проведенного комплекса следственно-оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 17-летний житель микрорайона Варваровка. Также известно, что задержанный является подсудимым за причинение тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве, а избранная ему мера пресечения не был связан с содержанием под стражей", - рассказали в полиции.

"Одна из версий убийства - это месть пострадавшему за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядюподозреваемого, за что отбывал наказание в виде лишения свободы", - рассказал начальник ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Шайхет.

Сейчас проверяется круг друзей подозреваемого, которые относят себя к криминальному миру, у которых несовершеннолетний злоумышленник, вероятно, и приобрел пистолет.

Следователи вручили злоумышленнику сообщение о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК) и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Как сообщалось, 24 апреля в Днепрерасстреляли автомобиль Toyota Land Cruiser 200, в результате чего погиб его водитель - 42-летний Анар Худакерим Оглы Мамедов.

В СМИ ранее всплывала информация, что он вместе с братом был лидером организованной преступной группировки из Кривого Рога "Мамедовские".