Расстрел мужчины в центре Днепра: появилось фото киллера и оружия

В субботу в Днепре неизвестный расстрелял автомобиль Toyota Land Cruiser 200 и убил его водителя.

По информации "Информатора", погибшим оказался 42-летний Анар Худакерим Оглы Мамедов.

Происшествие произошло на улице Урицкого, 6, возле ресторана "Артист". Стрелок подбежал к автомобилю и несколько раз выстрелил в окно, после этого водитель вышел из автомобиля и попытался отбежать от убийцы, но тот выстрелил в него еще несколько раз, а затем подбежал почти вплотную и произвел контрольный. "Телеграф" ранее публиковал видеозапись из камер наблюдения, на которой запечатлен момент убийства.

После этого злоумышленник сбежал с места происшествия, а оружие выбросил в мусорный бак.

Издание публикует фото убийцы и его оружия:

Поиски стрелка продолжаются, в городе введен план "Сирена".

В судебных реестрах есть данные о том, что Анар Мамедов должен был заплатить более 60 тысяч гривен по алиментам. Однако в СМИ ранее всплывала информация, что он вместе с братом был лидером организованной преступной группировки из Кривого Рога "Мамедовские".