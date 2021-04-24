Момент расстрела мужчины в Днепре попал на видео

В субботу, 24 апреля, в Днепре посреди дня расстреляли внедорожник Toyota Land Cruiser 200.

Момент убийства попал на камеры наблюдения. Соответствующей записью поделился "Днепр оперативный".

Как видно на видео, убийца подбежал к автомобилю, когда мужчина сел за руль. Сначала он произвел несколько выстрелов в окно внедорожника, но затем, когда водитель выбежал наружу, погнался за жертвой и сделал еще несколько выстрелов.

После этого он скрылся с места происшествия.

Убийство произошло в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист". Известно, что внутри машины также находился ребенок, он не пострадал.

Осторожно на видео присутствуют сцены насилия!

В телеграм-канале "Страна", ссылаясь на источники в МВД, сообщили, что убитого зовут Анар Мамедов.

Предположительно, он был предпринимателем и занимался покрытием пола и облицовкой стен.

Напомним, в Киеве на Лесном проспекте убили продавца магазина цветов.