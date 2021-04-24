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Суббота, 24.04.2021
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Момент расстрела мужчины в Днепре попал на видео

Момент расстрела мужчины в Днепре попал на видео
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В субботу, 24 апреля, в Днепре посреди дня расстреляли внедорожник Toyota Land Cruiser 200. 

Момент убийства попал на камеры наблюдения. Соответствующей записью поделился "Днепр оперативный". 

Как видно на видео, убийца подбежал к автомобилю, когда мужчина сел за руль. Сначала он произвел несколько выстрелов в окно внедорожника, но затем, когда водитель выбежал наружу, погнался за жертвой и сделал еще несколько выстрелов. 

После этого он скрылся с места происшествия. 

Убийство произошло в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист". Известно, что внутри машины также находился ребенок, он не пострадал. 

Осторожно на видео присутствуют сцены насилия!

В телеграм-канале "Страна", ссылаясь на источники в МВД, сообщили, что убитого зовут Анар Мамедов. 

Предположительно, он был предпринимателем и занимался покрытием пола и облицовкой стен. 

Напомним, в Киеве на Лесном проспекте убили продавца магазина цветов.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,971

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Убийство, Днепр, Нацполиция.
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