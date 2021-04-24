В центре Днепра расстреляли водителя Land Cruiser: в машине был еще и ребенок (фото)

В субботу, 24 апреля, в Днепре средь бела дня неизвестны расстрелял внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Об этом пишет "Днепр оперативный".
Сообщается, что происшествие произошло в районе Соборной площади, недалеко от ресторана "Артист".
Автомобиль двигался в направлении проспекта Яворницкого. В этот момент ко внедорожнику подбежал неизвестный и совершил несколько выстрелов практически в упор.
Водитель выбежал из автомобиля, но упал замертво пройдя несколько шагов. Убийце удалось скрыться.
Помимо мужчины в автомобиле находился ребенок, он не пострадал.
Сейчас вся улица в районе убийства перекрыта, движение заблокировано, на месте работают полицейские.
Как сообщалось ранее, в Харькове группа "черных риэлторов" убивала наркоманов и пенсионеров, чтобы завладеть их жильем.