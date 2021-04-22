Убивали пенсионеров и наркоманов ради их квартир – в Харькове поймали банду "черных риэлторов" (фото)

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении восьми лицам по фактам умышленного убийства, создания и участия в преступной организации, а также мошенничества и подделки документов с целью завладения квартирами жертв.

Об этом в четверг, 22 апреля, сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, в начале 2019 года 36-летний харьковчанин вместе со своей 47-летней знакомой создали преступную организацию, в состав которой вошли другие лица. Схема злоумышленников заключалась в мошенническом завладении недвижимым имуществом и дальнейшем умышленном убийстве его владельцев.

"В качестве жертв выбирали наркозависимых граждан и лиц пожилого возраста. Для махинаций с имуществом использовались поддельные доверенности, согласно которым пострадавшие предоставляли право распоряжаться имуществом членам преступной организации или же злоумышленники получали такое право по поддельным паспортам пострадавших граждан", - говорится в сообщении.

Так, установлено, что в апреле 2020 года на основании поддельной доверенности заключен договор купли-продажи квартиры, расположенной по пр. Гагарина в Харькове, между организатором группы и другим членом группы. В дальнейшем указанное помещение продали другому гражданину.

"При этом, чтобы освободить квартиру, члены организованной группы перевезли потерпевшую в заранее подготовленное место содержания - другую квартиру. Потерпевшая подняла шум и привлекла к себе внимание соседей. Злоумышленники решили избавиться женщины и отвезли ее в дом, расположенный в пгт. Казачья Лопань Дергачевского района. Некоторое время потерпевшей делали инъекции неустановленным на данный момент препаратом, а затем задушили проволокой", - рассказали в прокуратуре.

Кроме того, члены организованной группы аналогичным образом завладели квартирой, расположенной по ул. Плиточном в г Харькове, а 56-летнего владельца квартиры убили путем его отравления.

"Также задокументировано 3 факта покушения на завладение другими квартирами, расположенными в Харькове", - добавили в ведомстве.

В среду, 21 апреля, задержали двоих организаторов преступной организации и ее четверых активных членов. Шестерым задержанным и еще двум лицам сообщено о подозрении по фактам создания и участия в преступной организации, умышленного убийства, мошенничества, совершенного преступной организацией, подделки документов.

Санкции инкриминируемых им статей предусматривают максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

В ходе проведенных обысков обнаружили паспорта владельцев квартир, документы, удостоверяющие право собственности на жилье, а также выявили пожилую женщину, которую члены преступной организации заранее вывезли в другое помещение для дальнейшего содержания и, вероятно, убийства.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются, устанавливаются другие члены преступной организации, в том числе в государственных и правоохранительных органах, и их причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как сообщалось, недавно правоохранители выявили промышлявшую на территории Украины ОПГ, которая зарабатывала на "липовых" сделках по купле-продаже различных активов.