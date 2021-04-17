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В Мариуполе арендатор дома забил до смерти палкой владельца, приехавшего выселять его

В Мариуполе арендатор дома забил до смерти палкой владельца, приехавшего выселять его
Обновлено 13:48 Сегодня Телеграф Прокуратура Донецкой области

В Мариуполе (Донецкая обл.) приехал в собственный дом, который недавно приобрел, предупредить арендатора помещения о необходимости выехать из него, однако был до смерти избит палкой.

Об этом в субботу, 17 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области на своей странице в соцсети Facebook.

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"Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой арендатор нанес палкой многочисленные удары потерпевшему в разные части тела, от чего последний скончался в карете скорой помощи", - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали 51-летнего мужчину-арендатора. Начато уголовное производство по предварительной правовой квалификации умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УК Украины), решаются вопросы сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Как сообщалось, в Подольске Одесской области в частном дом мужчина подозревается в том, что жестоко убил свою 43-летнюю бывшую сожительницу и ее нынешнего 57-летнего супруга.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Прокуратура, Убийство, Мариуполь, Владелец, Палка, Арендатор.
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