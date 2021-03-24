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Мошенникам из Киева назначили беспрецедентный залог в 325 миллионов: что они натворили (фото)

Мошенникам из Киева назначили беспрецедентный залог в 325 миллионов: что они натворили (фото)
Обновлено 19:37 Сегодня Телеграф

На территории Украины действовала банда, которая зарабатывала на "липовых" сделках по купле-продаже различных активов - банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг. Нацполиция уже сообщила о подозрении двум участникам этой международной мошеннической схемы.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Масштабную международную преступную схему завладения средствами физических лиц уличили в декабре прошлого года. Среди ее участников были и украинцы и иностранцы.

"Чтобы завладеть средствами граждан, злоумышленники специально создали вебресурсы, с помощью которых проводились мнимые сделки. В случае инвестирования гражданам обещали огромные доходы от проведения таких операций", - рассказали в департаменте.

После подачи заявок на вывод прибыли к гражданам звонили работники специально созданных колл-центров, представлялись агентами торговых платформ и требовали внести в виде комиссии за обслуживание дополнительно 15% от суммы полученной прибыли. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а внесенные на счета деньги забирали себе организаторы мошеннической схемы.

Большинство пострадавших от мошеннической «схемы» являются гражданами Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. В апреле этого года правоохранительные органы Европы прекратили работу колл-центров, находившихся в Сербии и Болгарии, и задержали 9 человек.

 Также установлено, что средства инвесторов, которые уплачивались через такие сайты, фактически зачислялись на счета аффилированных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах для дальнейшей их легализации.

По предварительным данным, месячный оборот мошеннической «схемы» составлял от восьми до десяти миллионов евро.

На данный момент уже установлено более 260 пострадавших инвесторов, которых обманули почти 9,4 миллиона евро. Устанавливается полный круг потерпевших.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме по более 325 миллионов гривен каждому.

Как рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова, что один из фигурантов пытался уйти от вручения подозрения, однако полицейские догнали беглеца, когда тот застрял в поле.

Спасая его из грязи, правоохранители таки сообщили ему о подозрении. Уже в суде подозреваемый имитировал потерю сознания, услышав сумму залога. После всего этого его отправили в изолятор временного содержания.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тысяч гривен.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Мошенники, Иностранцы, Залоги, Аферы.
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