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В Киеве стоматолог лечил надуманные диагнозы пациентам и едва не убил старушку: полный список "подвигов"

В Киеве стоматолог лечил надуманные диагнозы пациентам и едва не убил старушку: полный список "подвигов"
Обновлено 15:33 Сегодня Телеграф

В Киеве врача-стоматолога подозревают в покушении на убийство, разбойных нападениях и мошенничестве на 400 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Стоматолог придумал интересную схему: рассказывая про несуществующие болезни своим пациентам за полтора года, с мая 2019 года по сентябрь 2020 года, он успел завладеть около 400 тысячами гривен своих клиентов.

Кроме того, в марте 2020 года врач-стоматолог под предлогом необходимости осуществления медицинских процедур проник в жилище одной из пациенток и похитил банковскую карту, с которой в дальнейшем снял 78 тысяч гривен.

Но на этом стоматолог не остановился. В июне 2020 года подозреваемый под предлогом сопровождения одной из пациенток домой применил сильнодействующие вещества, от которых потерпевшая потеряла контроль над своими действиями. В дальнейшем, пользуясь ее полубессознательном состоянии, мужчина завладел денежными средствами и материальными ценностями последней на общую сумму 63 тысячи гривен.

Кроме того, он подозревается в покушении на убийство 70-летней женщины путем подключения электрических проводов, которые заранее имел при себе, к электропитанию напряжением 220 Вт в электрическом щитке, расположенном рядом с квартирой, где жила женщина.

Киевской городской прокуратурой сообщено о подозрении 33-летнему врачу-стоматологу в совершении покушения на убийство, разбойных нападениях, воровстве, мошенничестве в особо крупных размерах и угрозе насилием в отношении работника правоохранительного органа.

Подозреваемому, уроженцу Черниговской области, сейчас избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Во время заседания по избранию меры пресечения подозреваемый совершал угрозы в адрес прокурора, в связи с чем ему дополнительно инкриминируется ч. 1 ст. 345 УК Украины.

Также в настоящее время на рассмотрении судов находятся еще два уголовных производства в отношении этого же лица по фактам совершения других тяжких преступлений.

Как сообщал "Телеграф", ранее в общей сложности родители пяти детей обратились в полицию с заявлениями на врача в Ровно после скандала с избиением ребенка в стоматологическом кабинете.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Киев, Мошенники, Аферисты.
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