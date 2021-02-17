Всплыло еще три случая: скандал вокруг избивающей детей стоматолога набирает оборотов

В общей сложности родители пяти детей обратились в полицию с заявлениями на врача в Ровно после скандала с избиением ребенка в стоматологическом кабинете.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

"Известно, что 29-летняя детский врач-стоматолог на данный момент врачебную деятельность не ведет. Во время первоначального общения с врачом последняя свою вину не признавала и уверяла, что телесные повреждения никому не наносила", - сообщили в ведомстве, отметив, что на данный момент доктор не выходит на связь.

12 февраля в полицию поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ровно, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач причинила его в то время трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму.

в полицию поступило письменное заявление 28-летнего жителя Ровно, что во время визита к стоматологу в августе прошлого года врач причинила его в то время трехлетней дочери телесные повреждения и психологическую травму. 15 февраля поступило заявление и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина рассказал, что его сын получил телесные повреждения во время приема врачом в июне прошлого года.

поступило заявление и от другого 28-летнего жителя Ровно. Мужчина рассказал, что его сын получил телесные повреждения во время приема врачом в июне прошлого года. 16 февраля с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее 6-летней дочери.

с письменным заявлением обратилась 28-летняя жительница Ровенского района. Она сообщила, что полгода назад детский стоматолог в частной клинике на улице Пушкина нанесла телесные повреждения ее 6-летней дочери. Еще двое заявителей обратились сразу в милицию, поскольку на видео, опубликованном в соцсетях, они узнали своих детей.

В полиции уточнили, что сведения по трем указанным фактам внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что если вину врача докажут, стоматологу грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.