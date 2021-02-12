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Била ребенка головой об кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога

Била ребенка головой об кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
18:01 Сегодня Телеграф

В Ровно разгорается скандал вокруг повреждений, которые получили юные посетители частной стоматологии. К рассказам и фото последствий лечения, которыми родители делились в соцсетях, добавилось видео с камер кабинета, на нем видно, насколько грубо обращается врач с пациентами.

Дети vs врач – кто кого?

Огласке ситуацию с детской стоматологией Инны Кравчук «Only kids» придала жительница Ровно Юлия Яцук в группе «Белые халаты Ровно» в Facebook. Женщина рассказала, что после приема в этом медучреждении (мама ждала в фойе, потому что ее заверили, что обойдутся без ее присутствия) на шее ее пятилетней дочери появились красные полоски с каплями крови. Попытки на месте выяснить, почему так произошло, остались без ответа.

«Вывод: родители, контролируйте, что врачи делают во время лечебных процедур с вашими детьми. Не доверяйте ни улыбкам, ни заверениям о любви к детям, если не знаете врача лично», - написала Юлия.

пост Юлии Ящук в группе Белые халаты

А для еще одной девочки – Миланы подход к тому же зубному врачу закончился распухшей губой и появлением ран во рту.

«Когда я позвонила врачу Инне Кравчук, она сказала, что это мой ребенок покусал губу, - рассказала мама Миланы Виктория Мельничук в эфире телеканала ITV media group. – Но дочка никак не могла ее покусать, потому что она все время была на глазах. Мы были на следующий день у хирурга, он написал в заключении, что это не жевание, а «гнойное повреждение ротовой полости».

И по первому случаю у стоматолога была своя версия получения ребенком ссадин и синяков. Ровенским журналистам медик пояснила, что девочка вела себя на приеме беспокойно. Дескать, малышка «снимала нагрудник, чем вероятно и повредила шею», а врач всего лишь «пыталась зафиксировать лицо, так как работает с острыми предметами и все движения были небезопасными».

Кроме того, врач обратилась к администраторам группы в FB, где и завязалось обсуждение, рассказав, что к ней в стоматологию очередь на два месяца, и что открыла она медучреждение только из-за большой любви к детям.

«У меня неоднократно были травмы от деток, от ударов ногами в грудную клетку и до гипсов. И я никогда не позволяла себе обвинять детей, потому что я понимаю детей и родителей в таких ситуациях. Меня также девочка-герой, что на фото, прокусила палец. Мне что писать заявление на ребенка?» - приводит скрин переписки издание Rivne.online.

переписка со стоматологом Инной Кравчук

Администратор группы Наталья в специально записанном видео отметила, что неоднократно участники жаловались на врачей Ровно, но те обычно оперативно реагировали, шли на диалог, что давало возможность понять, кто прав, а кто нет. В случае же с Инной Кравчук она решила показать деток, которые у нее лечились в невыгодном свете, вместо того, чтобы как-то объяснить свое поведение.

«Тогда у меня вопрос, зачем ты решаешь лечить зубки детям, которых надо уговаривать, заставлять держать открытым ротик, которые могут капризничать, плакать, вырываться, бить тебя ногами в грудь? Зачем выбирать такую профессию, если ты можешь лечить взрослых, без этих проблем? Меня разозли ее комментарий, потому что вместо того, чтобы все объяснить, она начала рассказывать, какие все плохие, а она святая. То есть люди принесли деньги в ее клинику, заплатили за ее работу, она нанесла вред ребенку, а потом она еще и обвинила ребенка и его родителей», - подчеркивает Наталья.

Слова родителей подтвердило видео

В соцсети мнения жителей Ровно разделились. Кто-то поддерживал родителей, кто-то врача, в комментариях рассыпаясь в благодарностях за вылеченные зубы деток. А некоторые горожане приводили примеры своего негативного опыта «общения» с доктором.

«Один раз была у нее в «Голливуде». Ребенка довели до истерики. Как потом дочка рассказывала, врач сказала ей: «Если не перестанет плакать, то в горло дадут укол. Меня постоянно выставляли за двери и уверяли, что ребенок плачет из-за меня. Это не врач, а палач», - написала Юлия Новосад.

Отзыв о стоматологе Инне Кравчук

«Мой сын 7 лет тоже ходил к Инне Кравчук первый и последний раз. Ребенок пришел домой с истерикой и слезами. Сказал, что его держали и давили, что он больше туда не пойдет. Тот же зубик пришлось долечивать в другом месте. Все прошло спокойно и без слез», - рассказала Анюта Новак.

«Когда лечили зубы меньшей дочери, сказали, мы тут никогда не держим детей, насильно ничего не делаем. Ок. Слышу с коридора, что дитя плачет и с эмоциями. Вбегаю, а ассистент все телом прижала моего ребенка. Увидев меня смутилась, отпустила. Больше мы к Инне не ходим», - высказалась еще одна жительница Ровно.

В комментариях звучало и мнение о том, что успешному стоматологу просто хотят насолить конкуренты с ее бывшего места работы – клиники Hollywood. В ответ руководитель последней – Инна Мельник – написала пост, в котором отметила, что именно в ее учреждении Инна Кравчук проходила обучение, обрастала базой клиентов, работала над собственным брендом.

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«К большому сожалению, популярность не всем идет на пользу, - написала Инна Мельник. – У Инны Кравчук появилось высокомерие по отношению к коллегам и пациенткам, и, как не жаль, стало пропадать терпение в работе с детьми. Именно поэтому мы были вынуждены прервать наше сотрудничество. Судя по последним событиям и отзывам мам, на новом месте работы продолжалось то же самое, что и привело к таким последствиям. И если бы я, действительно, хотела навредить репутации Инны Кравчук (в чем меня безосновательно обвиняют), то выложила бы видео с наших камер наблюдения и всем все бы стало ясно».

 Коллега не стала подтверждать свои слова видеодоказательствами. Это сделал адвокат, к которому обратились семьи пострадавших детей. Юрист получил съемку из кабинета, где вела прием Инна Кравчук. Два коротких ролика выложены в сеть, на одном из них врач заносит на руках в кабинет маленькую девочку, что-то объясняет, показывая шприц. Ребенок мотает головой, а врач начинает трясти малышку, крепко хватает ее за шею, конечно, от такого обращения девочка не успокаивается, а медик, словно входит в раж, продолжая третировать пациентку.

Внимание! На видео присутствуют кадры жестокости

На втором видео – на стоматологическом кресле мальчик, которого держит медсестра, а врач выполняет манипуляции во рту. Когда ребенок начинает вести себя беспокойно, стоматолог не придумывает ничего лучше, как взять и с силой несколько раз ударить его головой о кушетку.

Внимание! На видео присутствуют кадры жестокости

Разрывает от поддержки… и от волны осуждения

Жуткие кадры мгновенно разлетелись по всем ровенским СМИ и пабликам в соцсетях. Местные жители просто недоумевают, как врач мог себя так вести с детьми.

«Мама девочки с видео была одной из тех, кто защищал публично врача, - написала журналист Виктория Мамотюк. – Она не знала, что пострадал ее ребенок полгода назад. Но когда увидела видео и узнала на нем свою дочку, была шокирована. Женщина говорит, что до последнего не могла поверить своим глазам, потому что врач знала про инвалидность трехлетнего ребенка и болезнь сердца. Говорит, что ей стыдно, что защищала Инну Кравчук. Она пишет заявление в полицию».

Пока юристы занимаются тремя случаями травмирования и неоправданно грубого отношения к пациентам детской стоматологии «Only kids». У ее хозяйки Инны Кравчук на странице в соцсети сплошь улыбчивые дети и позитивные посты на тему гигиены рта и лечения зубов. О разразившемся скандале вокруг ее имени, медик написала без конкретики, поясняя, что не может передать свои эмоции словами.

«Меня просто разрывает от сообщений, отзывов и вашей поддержки. Если еще два дня назад я думала, что все, я недостойна быть в медицине, то на данный момент я вижу, что меня уважают и во мне нуждаются. Этим смешанные чувства гнева за необоснованные обвинения, радости за то, что я не брошена. Когда я надумала опустить руки, тысячи комментарием и сотни сообщений вселили в меня веру, что я не одна. Так и сформировалась большая армия поддержки».

При этом количество людей, которые резко негативно выражаются о действиях стоматолога также немало. Жители Ровно активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях.

«Не смогла досмотреть до конца, таких надо сажать в кресло, привязывать и вырывать все зубы без анестезии, с такой же ненавистью, как лечило это «животное» детям зубы», - считает Анна Романович.

«Не врач, а идиотка, я искала варианты, чтобы полечить своему ребенку зубы. Думала воспользоваться ее услугами… А почему родителям нельзя было заходить с ребенком?», - удивляется Мария Таргоний.

«Она из Ровно уедет, а хуже всего, что могут пострадать дети в других городах», - считает Анна Антонюк.

«Меня трусило, пока смотрела, я надеюсь, что она ответит по полной. Как ее к детям вообще пустили?! Ей со скотиной нельзя работать, не то, что с детьми», - отметила Марьяна Кравчук.

«Надеюсь, что работники правоохранительных органов отреагируют на такое видео. Это издевательство над детьми, нарушение закона о правах ребенка. А дамочка садистка и ее ассистентка тоже», - настаивает Надежда Мискевич.

Напомним, осенью 2020 года во Львове разгорелся скандал вокруг смерти парня с онкологическим заболеванием. Родные погибшего обвинили медиков в том, что они без уважительной причины отказали ему в помощи.

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Катерина Данилина-Левочко
Автор: Катерина Данилина-Левочко
Просмотры: 133

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Дети, Ровно, Врачи, Скандалы, Стоматологи, Избиения.
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