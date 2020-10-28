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Во Львове врачебный скандал из-за смерти онкобольного юноши от коронавируса

Во Львове врачебный скандал из-за смерти онкобольного юноши от коронавируса
22:59 Ср, 28 Октябрь 2020 Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

22 октября во Львове от коронавируса COVID-19 скончался молодой мужчина Олег Кулиняк, страдающий от онкологического заболевания. Родные юноши утверждают, что врачи отказались предоставить помощь без уважительной причины, что и привело к смерти.

После распространения информации в сети Львовская областная прокуратура открыла уголовное дело против врачей 5-й львовской больницы.

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Одним из главных оснований для начала уголовного производства стала информация в СМИ о халатности врачей одной из городских клинических больниц Львова, в которой за несколько дней до смерти "проходил лечение" пациент, пока его не выписали без предоставления надлежащей медицинской помощи, в результате чего мужчина скончался.

Журналистка Ивана Мартова рассказала об этой ситуации со стороны самой семьи умершего.

Жена умершего пациента Наталья говорит, что 25-летний Олег Кулиняк имел онкологическую болезнь. Совсем недавно у него произошло кровоизлияние и он находился на лечении в 5 городской больнице Львова.

Во время прохождения лечения Олег заразился коронавирусом от другого пациента, который находился в больнице. Поскольку отделение закрыли на карантин, Олега отправили домой.

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"Мы в панике искали, куда его можно положить, и, поскольку мы прописаны в Оброшино, его приняли в Пустомите. Там сделали ПЦР тест и собирались его перенаправить в ковидную больницу. Но не успели. Пока мы самостоятельно искали, куда положить мужа, потеряли около 4-5 дней", - рассказала Наталья.

За несколько дней мужчина скончался. Со слов жены, лечащий врач из 5 больницы Горон Наталья отправила больного онкологией пациента домой. В то время как другие врачи направили своих пациентов в другие медучреждения.

"Попытки связаться с врачом не давали никаких результатов. Врач так и не вышла на связь", - отметила жена Олега Наталья.

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Львов, Врачи, Халатность, Больницы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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