Не каждый может полностью восстановиться: плохие новости про самый частый симптом коронавируса

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о последствиях главного неврологического симптома коронавируса, который встречается на первых этапах.

Об этом она высказалась на своей странице в Фейсбук.

По словам Супрун, потеря обоняния при коронавирусе, - это один из самых распространенных симптомов. Более половины людей, болеющих COVID-19, перестают чувствовать запахи.

Потеря нюха всегда внезапна, и может наступить даже в случае, когда человек не имеет насморка или заложенности носа, и может свободно дышать носом.

Столь же внезапно обоняние может вернуться назад, и, более того, неспособность чувствовать запахи может быть единственным симптомом заболевания.

Хорошая новость заключается в том, что обонятельные нейроны способны к регенерации, и большинство людей меньше чем за четыре недели полностью восстанавливают эту функцию.

Плохая новость - не каждый человек после болезни может восстановить обоняние полноценно или до того уровня, каким он был до болезни. Для кого-то восстановление обоняния может занять даже год или больше.

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