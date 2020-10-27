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Как отличить коронавирус от гриппа: пошаговая инструкция от Ульяны Супрун

Как отличить коронавирус от гриппа: пошаговая инструкция от Ульяны Супрун
Обновлено 00:22 Сегодня Телеграф

Бывшая врио министра здравоохранения Ульяна Супрун ответила на наиболее актуальные вопросы о коронавирусе и его лечении. 

Сообщение следующего содержания размещено на ее странице в Фейсбук. 

1. Мытье рук и ношении маски не устраняет риски заражения коронавирусом, но существенно снижает шансы инфицирования. 

К этим мерам Супрун также советует добавить соблюдение физической дистанции от других людей, вакцинацию против гриппа (которая не защитит от COVID-19, но уменьшит шансы подхватить грипп и иметь тяжелое течение этой болезни), уменьшить количество контактов с другими людьми, избегать пребывания в местах скопления людей, особенно в закрытых помещениях, которые плохо проветриваются и вентилируются. 

2. Самоизоляция после контакта с больным COVID-19 не нивелирует риски заражения. 

"В этом случае самоизоляция важна потому, что если вы все же заболели, вы не будете инфицировать других людей и передавать вирус дальше", - пишет она. 

По ее словам, на риски инфицирования влияет также продолжительность контакта, были ли вы в маске, что вы делали, как взаимодействовали, где это происходило и много другое. 

"Инкубационный период болезни - от контакта с вирусом до появления первых симптомов составляет от 3 до 14 дней. В большинстве случаев, симптомы проявляются в течение четырех-пяти дней. Но не стоит обращать внимание только на симптомы. В случае с вирусом SARS-CoV-2 человек, имеющий этот вирус может быть заразным за 2-3 дня до появления симптомов или же вообще иметь бессимптомное течение", - сообщает Супрун. 

3. Что такое "тесный контакт"? 

"По определению CDC и других организаций тесным считается контакт с инфицированным человеком в течение 15 минут и более на расстоянии менее чем два метра. Если вы контактировали за 2 дня до начала выявления симптомов болезни (или для бессимптомных пациентов за 2 дня до забора положительного образца) - это тоже означает тесный контакт с больным COVID-19", - пишет Супрун. 

4. Коронавирус это или что-то другое можно определить только тестом. 

"Не существует 100% способа определить вы заболели именно на COVID-19, кроме проведения теста. Учитывайте, что простуда, грипп, некоторые аллергии и даже астма могут вызвать схожие симптомы, вроде повышения температуры, боли в мышцах, головную боль или кашель. Поэтому быть уверенным однозначно только по симптомам не получится. Единственным отличительным симптомом COVID-19 является потеря обоняния и вкуса", - объясняет она. 

5. Прерывать самоизоляцию стоит лишь после консультации с врачом. 

"Продолжительность самоизоляции также зависит от многих факторов, одним из них является тяжесть течения болезни и продолжительность проявления симптомов. Если вы имели COVID-19, ни в коем случае не прекращайте самоизоляцию самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь со своим врачом. В некоторых случаях врач может рекомендовать сделать тест ПЦР, в некоторых может позволить прекратить самоизоляцию после определенного количества дней и при отсутствии определенных симптомов", - говорит Супрун. 

6. После контакта с инфицированным человеком не стоит прерывать самоизоляцию, даже если симптомов не наблюдается. Тест тоже стоит сделать. 

"В случае контакта тест сделать важно, ведь вы можете заразиться и иметь бессимптомное течение болезни. Это серьезная опасность для других", - объясняет она. 

7. Что стоит держать под рукой, в случае болезни?

"Сразу запомните, что противовирусные препараты или антибиотики НЕ предотвращают COVID-19. Они также не лечат эту болезнь. Поэтому не стоит закупать их заранее или принимать наугад при появлении любых респираторных симптомов", - пишет Супрун. 

Также она советует иметь доступ к:

  • Термометру
  • Пульсоксиметру
  • НПВП - ибупрофен или парацетамол
  • Большому количеству жидкости
  • Свежему воздуху

"В случае повышения температуры до 38,5 градусов и выше, надо выпить парацетамол или ибупрофен (первый нельзя принимать более 1000 мг в сутки, второй - 1200 мг). Если температура не сбивается в течение длительного времени несмотря на лекарства - обращайтесь к своему семейному врачу или звоните в скорую", - пишет Супрун. 

8. О добавках и витаминах

"Сейчас есть доказательства из небольших исследований, что, вероятно, у людей, которые имеют дефицит витамина D и цинка, ход COVID-19 может быть тяжелее", - впрочем Супрун подчеркивает, что принимать его или что-либо еще без консультации с врачом явно не стоит. 

Ранее Супрун объясняла разницу между симптомами гриппа и COVID-19. 

Наиболее характерные из них: 

  • повышенная температура
  • сухой кашель
  • усталость
  • потеря вкуса и запаха

Реже встречаются: 

  • одышка
  • боль в мышцах 
  • боль в горле 
  • диарея
  • заложенный нос 
  • насморк 
  • озноб
  • головная боль

Впрочем, нередки случаи, когда человек болеет COVID-19 не имея вообще никаких симптомов. Тем не менее, они остаются заразными и могут подвергать риску других людей. 

Как отличить коронавирус от гриппа

Грипп и COVID-19 имеют очень много общих черт, но при гриппе не наблюдается потеря обоняния и вкуса. Также, грипп зачастую не вызывает усложнений дыхания. 

Простуда

Простуда тоже похожа на коронавирусную инфекцию, но простуда не вызывает одышки, ломоты в теле, озноба или потери аппетита, и обычно не вызывает повышения температуры тела.

Аллергия

COVID-19 может вызвать высокую температуру тела, что обычно не является симптомом сезонной аллергии. Также аллергия не вызывает диареи, боли в мышцах и ломоты в теле, тошноты и рвоты.

А вот зуд и слезливость в глазах, а также чиханье - более характерные признаки аллергии.

Астма

Астма - это серьезное хроническое заболевание. Дыхательные пути сужаются и это может осложнить дыхание и спровоцировать кашель, свистящее звук (хрипы) при вдохе и одышку. 

Сильный приступ астмы характерен внезапной, чрезвычайной одышкой, сжатием в груди, учащенным пульсом, потливостью и синюшной окраской губ и ногтей. 

Но в отличие от COVID-19, астма не вызывает повышенной температуры тела, боли в мышцах, боли в горле, диареи, заложенности носа, потери вкуса или запаха, насморка, озноба, головной боли или потери аппетита.

Напомним, ранее врач-пульмонолог объясняла, почему при COVID-19 не стоит надувать шарики и чрезмерно нагружать дыхательную систему. 

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Коронавирус, Ульяна Супрун, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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