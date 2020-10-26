"Не переживайте и не паникуйте": врач разъяснил известный симптом коронавируса

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Обновлено 12:20 Сегодня Телеграф

После перенесенного коронавируса обоняние может восстанавливаться несколько месяцев. Но ускорять этот процесс не стоит, поскольку это может навредить.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал главный врач львовский клиники «Биокурс» Тарас Жиравецкий.

"Тяжесть заболевания, возможные осложнения не имеют никакого отношения к восстановлению или не восстановлению нюха при COVID-19, - отметил Жиравецкий. – Он исчезает при коронавирусе из-за повреждения в центральной нервной системе. Иногда искажается и вкус еды. Не нужно пробовать ускорить восстановление обоняния фуфломицинами или иммуностимуляторами, это может только навредить", - отметил Жиравецкий.

Также доктор отметил, если у вас аллергический ринит и вы пользуетесь разными каплями для носа, это тоже может влиять на ослабление обоняния.

"Не спрашивайте врачей по 10 раз, когда у вас восстановится нюх. Они действительно не знают, но он на 100 процентов восстановится – это вопрос времени и иногда нескольких месяцев. Не переживайте и не паникуйте", - отметил Жиравецкий.

Явная потеря обоняния и вкуса - это один из показателей того, что вы перенесли коронавирус. В списке также более долгое течение болезни, слабость и усталость. 

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Коронавирус, Covid-19, Тарас Жиравецкий.

Автор:

Телеграф
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