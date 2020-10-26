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Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков
Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков

Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков

Как понять, что вы уже переболели коронавирусом: пять главных признаков
Обновлено 11:00 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Медики считают, что на самом деле заболевших коронавирусом намного больше, чем показывает статистика. Такое мнение подвигнуто тем, что многие могли перенести болезнь практически бессимптомно или решив, что это ОРВИ или грипп.

Самые распространенные симптомы COVID-19 - это высокая температура, отсутствие обоняния и вкуса, кашель, одышка, ощущение сдавленности в груди и общая усталость. Если вы ощущаете или уже ощущали эти признаки, то больше всего, что у вас коронавирус.

А какие же признаки у тех, кто перенес коронавирус практически бессимптомно?

Итак, 5 основных признаков, что Вы уже переболели COVID-19, не зная об этом:

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Первое – это явная потеря запаха и вкуса, ведь это один из главных симптомов.

Второе – вы болели дольше обычного. То есть если ОРВИ или грипп проходили за неделю, а тут вы проболели больше.

Третье – боль в животе и диарея.

Четвертое – легкий конъюнктивит. Он мог проявляться жжением в области глаз, нагноением, зудом и покраснением.

И пятое – слабость и усталость. На эти признаки стоит обратить внимание, если они являются непривычными.

Если вы знаете, что контактировали с зараженным, то шансы на то, что вы переболели повышаются.

Отметим, что эти симптомы не дают 100 % гарантии того, что вирус у вас прошел, если Вы чувствовали данные признаки, то лучше сдайте тест на антитела.

Ранее, "Телеграф" писал, что доктор Комаровский рассказал, как определить коронавирус без специальных анализов.

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Здоровье, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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