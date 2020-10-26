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Коронавирусом заразились почти 350 тысяч украинцев

Коронавирусом заразились почти 350 тысяч украинцев
09:18 Сегодня Телеграф Фото: twitter

26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 5426 новых случаев.

За сутки выздоровели 1029 пациентов. В течение суток зафиксировано 73 новых летальных случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область - 9401 случай;
  • Волынская область - 12 403 случая;
  • Днепропетровская область - 13144 случаи;
  • Донецкая область - 8701 случай;
  • Житомирская область - 12 533 случая;
  • Закарпатская область - 13 144 случая;
  • Запорожская область - 8132 случая;
  • Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
  • Кировоградская область - 2114 случаев;
  • г. Киев - 34362 случаи;
  • Киевская область - 14 845 случаев;
  • Львовская область - 27 608 случаев;
  • Луганская область - 3233 случая;
  • Николаевская область - 7069 случаев;
  • Одесская область - 22 179 случаев;
  • Полтавская область - 8056 случаев;
  • Ровенская область - 17 730 случаев;
  • Сумская область - 10 605 случаев;
  • Тернопольская область - 19 261 случай;
  • Харьковская область - 33 250 случаев;
  • Херсонская область - 3236 случаев;
  • Хмельницкая область - 13482 случаи;
  • Черновицкая область - 19 728 случаев;
  • Черкасская область - 8147 случаев;
  • Черниговская область - 7971 случай.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской - 478, Одесской - 348, Житомирской - 345, Львовской - 335 областях.

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 6088 случаев коронавируса.

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Все по теме:

Статистика, Регионы, Коронавирус, Инфицированные, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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