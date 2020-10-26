Коронавирусом заразились почти 350 тысяч украинцев

26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели.
За сутки зафиксировано 5426 новых случаев.
За сутки выздоровели 1029 пациентов. В течение суток зафиксировано 73 новых летальных случая.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область - 9401 случай;
- Волынская область - 12 403 случая;
- Днепропетровская область - 13144 случаи;
- Донецкая область - 8701 случай;
- Житомирская область - 12 533 случая;
- Закарпатская область - 13 144 случая;
- Запорожская область - 8132 случая;
- Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;
- Кировоградская область - 2114 случаев;
- г. Киев - 34362 случаи;
- Киевская область - 14 845 случаев;
- Львовская область - 27 608 случаев;
- Луганская область - 3233 случая;
- Николаевская область - 7069 случаев;
- Одесская область - 22 179 случаев;
- Полтавская область - 8056 случаев;
- Ровенская область - 17 730 случаев;
- Сумская область - 10 605 случаев;
- Тернопольская область - 19 261 случай;
- Харьковская область - 33 250 случаев;
- Херсонская область - 3236 случаев;
- Хмельницкая область - 13482 случаи;
- Черновицкая область - 19 728 случаев;
- Черкасская область - 8147 случаев;
- Черниговская область - 7971 случай.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской - 478, Одесской - 348, Житомирской - 345, Львовской - 335 областях.
Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 6088 случаев коронавируса.