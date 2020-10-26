Коронавирусом заразились почти 350 тысяч украинцев

26 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 348 924 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 6464 летальных, 142537 пациентов выздоровели.

За сутки зафиксировано 5426 новых случаев.

За сутки выздоровели 1029 пациентов. В течение суток зафиксировано 73 новых летальных случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 9401 случай;

Волынская область - 12 403 случая;

Днепропетровская область - 13144 случаи;

Донецкая область - 8701 случай;

Житомирская область - 12 533 случая;

Закарпатская область - 13 144 случая;

Запорожская область - 8132 случая;

Ивано-Франковская область - 18 590 случаев;

Кировоградская область - 2114 случаев;

г. Киев - 34362 случаи;

Киевская область - 14 845 случаев;

Львовская область - 27 608 случаев;

Луганская область - 3233 случая;

Николаевская область - 7069 случаев;

Одесская область - 22 179 случаев;

Полтавская область - 8056 случаев;

Ровенская область - 17 730 случаев;

Сумская область - 10 605 случаев;

Тернопольская область - 19 261 случай;

Харьковская область - 33 250 случаев;

Херсонская область - 3236 случаев;

Хмельницкая область - 13482 случаи;

Черновицкая область - 19 728 случаев;

Черкасская область - 8147 случаев;

Черниговская область - 7971 случай.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в Харьковской - 478, Одесской - 348, Житомирской - 345, Львовской - 335 областях.

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 6088 случаев коронавируса.