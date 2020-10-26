"Никогда не мог подумать": чиновник поделился историей, как ему вылечили коронавирус в Киеве

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14:35 Сегодня Телеграф

Киевского чиновника Олега Попенко после 30-ти дней лечения от коронавируса в столичных больницах выписывают домой. Правда, у мужчины сомнения, что он действительно здоров.

Об этом советник заместителя городского головы Киева Олег Попенко, кандидат в депутаты Киевского городского совета сообщил на своей странице в Facebook.

Чиновник уточнил, что сразу обратился к семейному врачу, но тот поставил неправильный диагноз и не сразу согласился госпитализировать чиновника. Изначально Олег Попенко попал в больницу в Дарницком районе, где провел неделю, а затем после подтверждения COVID-19 был переведен в Киевскую клиническую больницу №8 на Оболони. Здесь его положили в травматологическое отделение, а лечащим врачом назначили травматолога, рассказывает на видео сотрудник КГГА.

Олег Попенко отметил, что в палате отсутствуют элементарные условия - жесткие кровати, общий туалет, из кранов течет ржавая вода, а питание из рук вон плохое. При этом персонал больницы очень утомлен, хотя и старается сделать все возможное для пациентов.

В понедельник, 26 октября, пошел 30-й день пребывания чиновника в больнице. Он сообщил, что у него продолжает держаться субфебрильная температура, а в легких – фиброз.

"Еще 20 октября поражение легких было 40% и фиброз. Температура была в эту пятницу 37,2 и в воскресенье 37. Сказали, что здоров, и температура будет прыгать еще месяц. Слабость такая, что иногда не могу пройти по палате. Или целый день лежу. Кардиограмма  в норме.  Предупредили о возможном повторном заражении на COVID19 Рекомендаций никаких ни по фиброзу ни по пневмонии. Пульманолог не смотрел,  только начмед, они все болеют", - описал ситуацию Попенко. 

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Больницы, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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