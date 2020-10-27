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Тихий молчаливый подвиг: как лечат COVID-19 в переполненной больнице "красной зоны"

Тихий молчаливый подвиг: как лечат COVID-19 в переполненной больнице "красной зоны"
Обновлено 10:53 Сегодня Телеграф

В Северодонецкой городской многопрофильной больнице на этой неделе увеличили количество мест для лечения больных коронавирусной инфекцией с 90 до 120 коек. Здесь могли бы оказывать помощь и большему количеству людей, вопрос только в том, кто их будет лечить.

Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на генерального директор медучреждения Романа Водяника.

По данным администрации больницы, COVID-19 диагностирован у 60 медицинских работников, в том числе 12 врачей из инфекционного отделения. Два медика в тяжелом состоянии в реанимации.

"У меня сейчас в трех отделениях врачи одновременно болеют коронавирусом, лечатся сами и продолжают лечить своих пациентов", - отметил Водяник, пояснив, что это касается тех медиков, которые болеют в легкой форме или уже выздоравливают.

По-другому справиться с потоком больных в больнице не могут, так как врачи, медсестры, санитарки и так работают на 1,5-2 ставки, а заменить их просто некем. 

"Их никакой волонтер не заменит. Даже не каждый врач имеет необходимые знания, чтобы лечить тяжелые пневмонии", - уверен Водяник.

Гендиректор Северодонецкой больницы также назвал то, что сейчас делают врачи "тихим молчаливым подвигом", так как с ними даже не могут рассчитаться за отработанные часы. 

А во Львове ощущается острая нехватка кислородных концентраторов, необходимых тяжелым больным коронавирусом. 

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Все по теме:

Луганская область, Коронавирус, Красная зона, Covid-19, койки.

Автор:

Телеграф
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