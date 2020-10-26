Во Львове острая нехватка кислородных концентраторов для больных COVID-19: волонтер забила тревогу

На данный момент ситуация с кислородными концентраторами во Львове и области остается плачевной. Пациенты с коронавирусом вынуждены ждать своей очереди на аппараты для того, чтобы дождатся скорой или места в больнице.

Об этом рассказала Наталья Липская, директор благотворительного фонда "Крила надії".

По ее словам, теперь ситуация с коронавирусом ухудшается и во Львове.

"С интервалом в пятнадцать минут два сообщения от знакомых: "у нас ковид, ситуация ухудшилась, врачи говорят госпитализироваться, но скорая пока не забирает, имеешь кислородный концентратор?", - люди ждут моего ответа, а я не знаю, что сказать, потому что сейчас у меня только один концентратор на всех (и он уже зарезервирован под пациента), еще пять "в процессе" и это пока все." - говорит Наталья.

Также ей поступают апросы от больниц на концентраторы, потому, что кислородных точек не хватает, а количество пациентов все растет.

На данный момент очень нужно собрать фонд быстрого реагирования для покупки кислородных концентраторов для людей дома.

"Для того чтобы пережить ночь, чтобы дождаться скорой или места в больнице, просто чтобы дышать и не бояться, что это дыхание будет последним", - отмечает директор благотворительного фонда, добавив, что: "По грубым подсчетам и опираясь на опыт коллег из Киева и Одессы, нам нужно минимум тридцать концентраторов", - на данный же момент стоимость одного около 40 тыс гривен.

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