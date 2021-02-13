О детях никто не думает: журналистка указала на нюанс в скандале вокруг стоматолога в Ровно

Скандал вокруг ровенского стоматолога, которого уличили в избиении детей, возник когда это стало выгодно ее конкурентам. До этого видео спокойно хранилось и не публиковалось.

Слитое видео не является следствием сострадания к детям и желанием наказать виновных. Если бы не конкурентная борьба. То детей бы и дальше мордовали. Об этом заявила журналистка Марьяна Пьецух на своей странице в Facebook.

"Еще в октябре эта мадам работала в стоматологии "Голливуд", куда поступали жалобы от родителей, но я так понимаю, ее освободили более того, что она конфликтовала с коллективом и руководством. "По собственному желанию" уволили. И когда в конце психопатка открыла свою стоматологию, уже записала видео о том, что не ходите в "Голливуд", ко мне ходите - это могло со временем повлиять на поток клиентов, так Ровно не такой большой город. И ей, в конце концов, за два месяца отомстили слитым журналистам видео с "Голливуда". Но это видео, конечно, в "Голливуде" видели значительно раньше", - отмечает журналист.

По мнению Пьецух, в этой ситуации никому нет дела до детей, а лишь желание наживы.

"Одна ради денег готова душить детей и запугивать так, что они боялись рассказать родителям, а вторые - сначала замалчивать такие преступления, потому что если бы они показали, что в их клинике такое творилось даже постфактум, это тоже бы могло повлиять на их посещаемость", - возмущается автор.

Напомним, в сети было опубликовано видео, на котором женщина-стоматолог душит маленькую девочку, а мальчика бьет головой об кушетку. Полиция открыла два уголовных производства, максимальный срок по котором 3 года лишения свободы.