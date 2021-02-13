Скандал вокруг детского стоматолога в Ровно: известный врач призвал не судить женщину по коротким видео

Стоматолог Ровенской областной детской больницы Павел Сильковский заступился за врача, оказавшегося в эпицентре скандала в частном стоматологическом кабинете в Ровно, видео с избиением ребенка из которого, в прямом смысле взбудоражило Украину. Он попросил не торопиться с выводами и дождаться вердикта полиции.

Об этом он написал в Facebook.

"Очень легко манипулировать людьми, которые руководствуются эмоциями, а не логикой и здравым смыслом. Любое эмоциональное видео, в котором отрезаны начало и конец - это 100% манипуляция, даже если она не осознанная", - пояснил свою позицию он.

Доктор попросил сначала думать, а не говорить и не руководствоваться исключительно эмоциями.

"Нас переполняют эмоции от кусочка видео, но логика и здравый смысл, если они есть, тихонечко спрашивают: а почему только несколько секунд? А что было до этого? А после того что?" – добавил Сильковский.

По его словам, иногда у врача просто нет другого выхода.

"Медицина это всегда также и насилие, поймите: вам со стороны это может показаться чем-то жестоким, а врач иначе просто не может спасти человека. Никогда не судите поспешно, не зная всех аспектов истории", - сказал он.

Как сообщал "Телеграф", полиция открыла дело по факту издевательств над ребенком в частном стоматологическом кабинете в Ровно. Если вина врача будет доказана, ей грозит лишение свободы на срок до трех лет.