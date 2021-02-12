За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит

В Ровно вспыхнул скандал вокруг действий стоматолога Инны Кравчук.

Как писал "Телеграф", женщина жестоко обращалась с детьми. В частности, в сети появились кадры того, как женщина душит маленькую девочку, а мальчика бьет головой об кушетку.

Теперь же за действия стоматолога взялась полиция. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В сообщении отмечается, что в полицию обратилась 28-летняя женщина и заявила, что ее восьмилетняя дочь вернулась от стоматолога с гнойной раной губы. А позже к правоохранителям обратилась 36-летняя жительница Костополя, которая заявила, что врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку.

Открыто дело по ч.2 ст 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), а также по ч 1 ст 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, в Запорожской области подросток убил 26-летнего, стоящего на учете полиции, мужчину.