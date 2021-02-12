Скачать
Пятница, 12.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Била ребенка головой об кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Била ребенка головой об кушетку: видео и подробности скандала вокруг ровенского стоматолога
Избил до смерти или просто заступился за девушку: 11-классника подозревают в убийстве односельчанина
Избил до смерти или просто заступился за девушку: 11-классника подозревают в убийстве односельчанина
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Лукашенко насмешил сеть критикой владельцев смартфонов: видео
Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером
Телеканал "НАШ" нарвался на неприятности из-за речей Азарова: видео эфира с беглым экс-премьером

За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит

За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В Ровно вспыхнул скандал вокруг действий стоматолога Инны Кравчук. 

Как писал "Телеграф", женщина жестоко обращалась с детьми. В частности, в сети появились кадры того, как женщина душит маленькую девочку, а мальчика бьет головой об кушетку

Теперь же за действия стоматолога взялась полиция. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

В сообщении отмечается, что в полицию обратилась 28-летняя женщина и заявила, что ее восьмилетняя дочь вернулась от стоматолога с гнойной раной губы. А позже к правоохранителям обратилась 36-летняя жительница Костополя, которая заявила, что врач нанесла телесные повреждения ее 5-летнему ребенку. 

Открыто дело по ч.2 ст 140 (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником), а также по ч 1 ст 125 (Умышленное легкое телесное повреждение). 

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет. 

Как сообщалось ранее, в Запорожской области подросток убил 26-летнего, стоящего на учете полиции, мужчину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 158

Все по теме:

Ровно, Стоматолог, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Российский маньяк сбежал из тюрьмы: через три дня его нашли в другой стране (фото)
02 В Одессе мужчину переехали авто и маршрутка: шансов выжить не было
03 США в ОБСЕ серьезно осадили Россию из-за Крыма и Донбасса: "Не признаём и никогда не признаем"
04 В Одессе на межкомнатной двери повесился мальчик: подробности трагедии
05 Хранилище и сейф открыли родными ключами: журналисты рассказали о скандальном ограблении VIP-отделения банка в Киеве
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Предприимчивые жители Львова придумали, как заработать на непогоде
Синоптик рассказала, когда в Украине отступят холода
Синоптик рассказала, когда в Украине отступят холода
За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
За скандально известного стоматолога из Ровно взялась полиция: что ей грозит
Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса&quot;
Врач подсказал, как вернуть обоняние после коронавируса"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь