Избил до смерти или просто заступился за девушку: 11-классника подозревают в убийстве односельчанина

По полицейской сводке криминальная история проста и в кратком изложении звучит так: в ночь на 30 января возле магазина в селе Розовка Запорожской области между 26-летним мужчиной и 16-летним парнем возникла ссора. Нетрезвый несовершеннолетний "на почве неприязненных отношений" нанес старшему оппоненту не менее десятка ударов ногами в голову и скрылся с места преступления. Пострадавший дошел до места своего проживания и там вскоре скончался от полученных травм. А юноша около недели скрывался в соседней области, где его разыскали и задержали оперативники.

Информация, озвученная некоторыми СМИ, всколыхнула соцсети. "Негодяй", "убийца", "изверг", "уверена, что у этого подонка это не первый случай", "аттестат в крови", "он всю жизнь собирался скрываться?" – негодуют комментаторы. Предлагают наказание: "Усыпить и на запчасти – забрал жизнь, теперь пусть спасает чужую". Предполагают причины: "Виноваты родители. Это все гаджеты, которые вы даете им, что бы не мешали. Стрелялки компьютерные. Вот результат. Он, конечно, сядет и выйдет, но выйдет еще хуже, чем есть сейчас". Задаются вопросами: "Куда смотрела школа?" и "Откуда у детей столько жестокости?".

Докопаться до истины в этой истории предстоит следователям и суду, который затем и вынесет приговор. Пока что без пяти минут выпускнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей "Умышленное тяжкое телесное повреждение" УК Украины. Наказание по 2-й ее части, учитывая смерть потерпевшего, предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

"Телеграф" также попытался выяснить причину страшного поступка.

"Случилось то, что многие местные жители ему предвещали"

Сразу стоит уточнить маленькую, но существенную деталь происшествия. Село Розовка с шестью сотнями жителей находится на территории Акимовской общины, с недавних пор вошедшей в состав Мелитопольского района Запорожской области. А вторая часть села с восемью сотнями жителей уже под названием Сокологорное относится к Геническому району Херсонской области. На карте видно, что "водораздел" проходит по нескольким улицам населенного пункта.

И если учесть, что конфликт случился возле кафе в Розовке, а школьник проживает в Сокологорном, то искать злой умысел в том, что парень "скрывался на территории соседней области" нет смысла. Тем более, что пострадавший таки ушел домой своими ногами, а обнаружили его там умершим односельчане лишь утром во вторник, 2 февраля. Мы не ищем оправданий, просто проясняем ситуацию.

– Полиция разбиралась в этом деле, опрашивала свидетелей, – рассказал "Телеграфу" староста Розовской общины Владимир Милосёрдов. – Я удивлен, что происшествие-то резонансное, в таких случаях все село бы гудело, а тут – тишина. Расскажу о погибшем: этот молодой мужчина вел асоциальный образ жизни. Если трезвый – то нормальный парень, но если выпьет, лезет в драку. А кроме того, что пил, еще и всякую дрянь употреблял. К сожалению, случилось то, что многие местные жители ему предвещали. Вспоминали, что он рос в хорошей обеспеченной семье, ни в чем не нуждался. По жилью видно, каким добротным оно было изначально. Потом родители уехали в Москву на заработки, и он с ними. Но там тоже "прославился" и вынужден был вернуться на родину. Здесь жил один, без присмотра, доведя свой дом до безобразного состояния. Буквально в декабре им тоже интересовалась полиция, он стоял у них на учете. Насколько я знаю, там в кафе был вечер, он приставал к девушкам, кто-то начал заступаться... А учащийся – из соседней Херсонской области.

"К сожалению, в момент ЧП юноша также был нетрезв"

Сельский староста Сокологорного Сергей Яковенко твердо уверен, что "человеческая жизнь – это святое, никто не имеет права ее отнять".

– Мне не понять, как в мирной обстановке погибает молодой человек, какой бы он там ни был – хороший, плохой: это страшно, – с горечью говорит мужчина. – А у паренька семья нормальная, не могу сказать, что родители не уделяли сыну внимания. Все односельчане в шоке, что он совершил такой поступок. Думают, что именно обстоятельства того момента повлияли.

Где о личности ученика могут рассказать больше всего? Конечно же, в школе. Подробностей происшествия директор Сокологорненской средней школы Ирина Подрезова не знает, так как все эти дни находится на выезде, на учебе. А об ученике отзывается хорошо. В драках тот замечен не был, учился не в полную силу, но был лидером, старостой класса, увлекался спортом, со школьной волейбольной командой не раз выезжал на соревнования.

– Мальчик он высокий, сильный, развитый, – говорит Ирина Федоровна. –Активно участвовал в общественной жизни школы, проводил мероприятия, заведовал музыкальной техникой, у него хорошие актерские способности. Для школы произошедшее – это, конечно, шок. К сожалению, в момент ЧП юноша также был нетрезв. И это то, о чем мы говорим постоянно, что дети вечерами не находятся дома, употребляют алкоголь, то есть, не получают достаточного внимания от семьи. Родители не контролируют, когда дети приходят домой и в каком состоянии.

Директор признает, что алкоголизм – одна из проблем их села, в питейных заведениях детям (а они – дети, даже если под два метра ростом) отпускают спиртное. Ну и сами подростки считают выпивку нормой. И никакие профилактические беседы, классные часы и даже учительские рейды по этим самым заведениям не заменят родительского внимания и воспитания.

– Понимаю, что у парня теперь жизнь сломана, но каждый должен отвечать за свои поступки, – вздыхает Ирина Подрезова. – К сожалению, подростки не осознают, что их поступки не безнаказанны. Думают, ну подрались и подрались... В данном случае это не преднамеренное убийство, но проявленная жестокость, может, сиюминутная. Юноша не подозревал, чем все может закончиться. А вернуть время назад уже нельзя.

"Наш ученик заступился, потому что он более справедливый и честный ребенок"

Удивлена случившимся и учительница Людмила Буревихина – агрессии за этим мальчиком она никогда не замечала.

– Ничего плохого я о нем не могу сказать, – уверяет Людмила Алексеевна, которая два последних года ведет этот класс из восьми парней и девочки. – Это большой активист, в классе – большой помощник. Не верю я в его спонтанную жестокость. Думаю, может еще сыграли роль друзья, которые его подначивали в тот момент? Характеристику на него мы полицейским предоставили. Да, он признает, что бил и виновен. Я общаюсь с его мамой и бабушкой, которые сейчас вне себя от горя. Но лично его не видела, он не задержан, а в школе сейчас дистанционка. Сегодня вот он со всеми мальчиками 10-го и 11-го классов поехал в военкомат.

Про происшествие педагог знает только с чужих слов.

– У нас там кафе и каждую пятницу молодежь в нем собирается. Насколько я в курсе, наш ученик заступился за девочку, которую оскорбили. Говорят, что на погибшего мужчину 12 дел полиция заводила, и что он "доставал" всех постоянно в баре. Видимо, так получилось и в данном случае. А наш ученик заступился, потому что он более справедливый и честный ребенок, не мог перенести этого. Мне кто-то сказал: "Но это ж не его сестра и не мама". Да, не сестра и не мама, девочка, с которой он общается, поэтому он запросто мог за нее заступиться. Если не сестра и не мама, то, что ж, можно видеть, как оскорбляют девушку и пройти мимо? Он уже 11-классник, понимает, что такое недопустимо. Но случилось то, что случилось.

... Так хладнокровный хулиган-убийца или защитник оскорбленной девушки? Следствие продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. К моменту судебного рассмотрения в деле могут добавиться как смягчающие, так и отягчающие преступление обстоятельства. Неизвестно, чьи аргументы для Фемиды окажутся весомее.