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Гибель 15-летнего подростка в Харькове: полиция открыла дело об убийстве (фото)

Гибель 15-летнего подростка в Харькове: полиция открыла дело об убийстве (фото)
18:19 Сегодня Телеграф

По факту смерти 15-летнего подростка Антона Логвинова, которого полиция и волонтеры искали несколько дней, открыто уголовное производство с квалификацией умышленное убийство.

Об этом сообщается в пресс-службе полиции Харьковской области.

"После нескольких дней поисков тело ребенка нашли под мостом в Шевченковском районе. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Погиб Антон Логвинов

При этом, пока волонтеры и полицейские искали парня в надежде, что он жив, работники ювенальной полиции отработали круг его знакомых и друзей.

В сети пользователи бурно обсуждают случившееся, выдвигая свои версии гибели мальчика. В частности, первые предполагают, что он мог случайно упасть с моста, поскольку там часто видят подростков, которые ходят по перилам, рискуя жизнью. Вторые не исключают убийство или самоубийство, в которых виноваты так называемые группы в соцсетях "Синий кит".

Гибель Антона Логвинова в Харькове

Гибель Антона Логвинова в Харькове

Гибель Антона Логвинова в Харькове

Напомним, что о пропаже 15-летнего Антона Логвинова сообщили 8 февраля. Больше суток мальчика искали волонтеры и полиция. К правоохранителям также подключились курсанты.

Как сообщал "Телеграф", ранее появилось видео с места, где обнаружили тело Антона Логвинова.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Харьков, Гибель, Смерти, Антон Логвинов, подостки.
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