Пропавшего два дня назад в Харькове подростка нашли мертвым возле моста: видео с места трагедии

В Харькове обнаружили тело 15-летнего Антона Логвинова, которого полиция и волонтеры искали несколько дней.

Об этом сообщает Telegram-канал "Суспильне Харьков".

Тело мальчика нашли у моста в Шевченковском районе Харькова.

"Одежда его, мы думаем, что это он. Еще обзор проводим места происшествия", - сказал начальник областной полиции Андрей Рубель.

Обстоятельства смерти ребенка выясняются.

Напомним, 15-летний Артем Логвинов вышел из дома в субботу, 6 февраля и не вернулся. С ним также пропала связь.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве за последние недели участились случаи самоубийств или попыток самоубийств среди детей. В сети подозревают активизацию групп подобных "Синему киту". Так, 1 февраля, в Шевченковском районе несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения.