В Харькове третий день ищут пропавшего подростка (фото, видео)

Полиция и волонтеры Харькова третий день продолжают поиски пропавшего подростка. В субботу вечером парень вышел из дома и больше не выходил на связь.
"Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение 15-летнего Антона Логвинова, жителя Шевченковского района Харькова. Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства и до настоящего времени не вернулся", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.
В полиции указали приметы подростка: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-каштановые, короткие. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.
К поиску парня подключились и волонтеры.
"До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. Не нашли. Сегодня утром поиск продолжится. Напомним, 8 февраля около 19:00 мальчик вышел из дома в районе 23 Августа и не вернулся", - сообщает telegram-канал " ВЕХА (Харьков)".
Контакты координаторов:
Анатолий: (068) 262 6401;
Алексей (050) 401 4822;
Константин 099 495 5579;
Сергей (050) 281 1584;
Всем кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в Харьковское районное управление полиции по телефонам: (057) 337-78-80 или 102.