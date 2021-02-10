В Харькове третий день ищут пропавшего подростка (фото, видео)

Полиция и волонтеры Харькова третий день продолжают поиски пропавшего подростка. В субботу вечером парень вышел из дома и больше не выходил на связь.

"Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение 15-летнего Антона Логвинова, жителя Шевченковского района Харькова. Парень 8 февраля около 19:00 вышел из квартиры по месту жительства и до настоящего времени не вернулся", - сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области.

В полиции указали приметы подростка: рост 165 см, среднего телосложения, волосы светло-каштановые, короткие. Был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, высокие кроссовки синего цвета, темно-серую шапку, черный шарф.

К поиску парня подключились и волонтеры.

"До 5 утра продолжались поиски пропавшего 15-летнего Антона Логвинова. Не нашли. Сегодня утром поиск продолжится. Напомним, 8 февраля около 19:00 мальчик вышел из дома в районе 23 Августа и не вернулся", - сообщает telegram-канал " ВЕХА (Харьков)".

Контакты координаторов:

Анатолий: (068) 262 6401;

Алексей (050) 401 4822;

Константин 099 495 5579;

Сергей (050) 281 1584;

Всем кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в Харьковское районное управление полиции по телефонам: (057) 337-78-80 или 102.

Напомним, в Киеве пропала несовершеннолетняя школьница.