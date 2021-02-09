Получали задания в группе по Гарри Поттеру: в деле о самоубийстве двух девочек в Самаре всплыли новые детали

В российской Самаре после падения с 16 этажа погибли две 12-летние девочки. Школьницы выпрыгнули вместе.

Полицейские проверяют версии относительно участия девочек в группах наподобие "Синего кита" в соцсетях.

Как сообщает Телеграм-канал LIFE SHOT, шестиклассницы действительно состояли в некоей группе, "связанной с Гарри Поттером", о чем сообщили их родители.

"Там им давались какие-то задания. Но, по мнению взрослых, они были безобидными, поэтому значения увлечению дочерей они не придавали", - сказано в сообщении.

Отмечается, что одна из девочек перед смертью прислала маме сообщение, в котором написала, что очень любит ее и попросила забрать ее вещи с 17-этажа

Как сообщалось ранее, по Киеву накануне прокатилась волна самоубийств среди детей. Пользователи сети заподозрили, что это связано с активизацией "групп смерти", вроде печально известного "Синего кита".