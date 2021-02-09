Отличницы, умницы, любимицы: юные россиянки покончили с собой из-за "групп смерти" в соцсетях

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17:26 Сегодня Телеграф фото: Telegram-канал

Во вторник, 9 февраля, в Самаре погибли две юные школьницы, которые упали с высоты 16 этажа жилого дома по улице Киевской.

Об этом сообщают местные СМИ.

Предполагается, что происшествие случилось после обеда. Погибшим было по 12 лет. Как сообщает Telegram-канал "Mash", школьницы спрыгнули с высоты и сделали это вместе.

Обе оставили прощальное письмо для родителей. Следователи зацепились за группы в соцсетях, в которых состояли подруги, одно из сообществ сейчас проверяют.

В Самаре две девушки спрыгнули с 16 этажа

Погибшие в Самаре школьницы учились в одном классе — 6 «Г», были отличницами, умницами, любимицами. Лера — гимнасткой, Варя — моделью. У последней на странице много профессиональных снимков. Мама воспитывала ее одна.

Как сообщал "Телеграф", в Киеве за последние недели участились случаи самоубийств или попыток самоубийств среди детей. В сети подозревают активизацию групп подобных "Синему киту". Так, 1 февраля, в Шевченковском районе несовершеннолетняя девушка после ссоры с парнем выпрыгнула из окна многоэтажки. На следующий день в Голосеевском районе из окна высотного дома выпала девочка 2007 года рождения.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Самара, Фото, Самоубийства, Школьницы, Суициды.
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