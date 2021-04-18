Парень был приветливый: в Киеве среди ночи убили мужчину (видео 18+)

В Деснянском районе Киева на Лесном проспекте поздно вечером субботы, 17 апреля, убили продавца магазина цветов.

Об этом в ночь на воскресенье сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо".

"Погибший восточной внешности 35 лет работал в магазине цветов, у которого тело с ножевыми ранениями и обнаружили. Местные жители говорят, что парень был приветливый", - говорится в заметке.

Видео содержит кадры с места убийства (18+):

Полицейские получили ориентировку на убийцу и ночью на Лесном массиве патрульные останавливали автомобили для проверки.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщалось, 3 апреля в селе Круглик Обуховского района Киевской области домашние видеокамеры засняли убийство хозяина коттеджа "другом", приглашенным для интима.